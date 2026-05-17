43 persona të arrestuar gjatë tubimit “Unite the Kingdom” dhe marshimit pro-Palestinë në Londër
Tubimi “Bashkohuni me Mbretërinë” i Tommy Robinson nuk arriti të mbledhë numrin e madh të njerëzve që dëshironte për të marshuar nëpër Londër.
Tubimi i ekstremit të djathtë ndodhi në të njëjtën ditë me një marshim pro-palestinez, dhe policia metropolitane tha se ishin bërë 43 arrestime gjatë dy ngjarjeve.
Policia tha se 20 të arrestuar kishin marrë pjesë në marshimin e UTK-së, përfshirë nëntë për krime të dyshuara të urrejtjes, ndërsa 12 persona të ndaluar kishin qenë në marshimin pro-palestinez, përfshirë dy të arrestuar për krime të dyshuara të urrejtjes. 11 arrestime të tjera nuk u tha se ishin të lidhura me asnjërin grup.
Në shtator, një marshim i ngjashëm i udhëhequr nga Robinson, emri i vërtetë i të cilit është Stephen Yaxley-Lennon, tërhoqi rreth 150,000 njerëz në kryeqytet. Policia Metropolitane vlerësoi se ngjarja e së shtunës tërhoqi 60,000 njerëz, ende një turmë e konsiderueshme për një protestë britanike, por shumë më pak se një milion ose më shumë pjesëmarrës që shpresonin organizatorët.
Policia Metropolitane tha se pesë oficerë dyshohet se janë sulmuar dhe asnjëri nuk ka pasur nevojë për trajtim spitalor.
Policia beson se numri i arrestimeve ishte relativisht i ulët duke pasur parasysh madhësinë e turmave, dhe Metropolitana tha se të dyja ngjarjet kishin kaluar pa ndonjë incident të rëndësishëm. Gjithashtu të shtunën u zhvillua edhe finalja e Kupës FA në Wembley, ku u bënë 22 arrestime.
