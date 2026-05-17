Tiranë 17°C · Pjesërisht vranët 17 May 2026
S&P 500 7,409 ▼1.24%
DOW 49,526 ▼1.07%
NASDAQ 26,225 ▼1.54%
NAFTA 101.02 ▲4.23%
ARI 4,562 ▼2.63%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985 EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985
₿ CRYPTO
BTC $78,171 ▲ +0.01% ETH $2,187 ▲ +0.69% XRP $1.4158 ▲ +0.06% SOL $86.5800 ▲ +0%
S&P 500 7,409 ▼1.24 % DOW 49,526 ▼1.07 % NASDAQ 26,225 ▼1.54 % NAFTA 101.02 ▲4.23 % ARI 4,562 ▼2.63 % S&P 500 7,409 ▼1.24 % DOW 49,526 ▼1.07 % NASDAQ 26,225 ▼1.54 % NAFTA 101.02 ▲4.23 % ARI 4,562 ▼2.63 %
EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985 EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985
17 May 2026
Breaking
Çmime të larta të frutave në tregje, qershitë arrijnë deri në 400 denarë “Kosova është pjesë e Serbisë”, memorandumi i studentëve serbë rikthen retorikën nacionaliste të viteve ’90-ta 43 persona të arrestuar gjatë tubimit “Unite the Kingdom” dhe marshimit pro-Palestinë në Londër Britania vendos sistem të ri anti-dron në Lindjen e Mesme, do të instalohet në avionët “RAF Typhoon” U gjet i plagosur pas të shtënave në zyrën e tij, ndërron jetë vëllai i ish-ministrit të Jashtëm turk
Menu
Europa

Britania vendos sistem të ri anti-dron në Lindjen e Mesme, do të instalohet në avionët “RAF Typhoon”

· 1 min lexim

Britania e Madhe ka njoftuar vendosjen e një sistemi të ri anti-dron në Lindjen e Mesme, në një lëvizje që synon forcimin e mbrojtjes ndaj kërcënimeve ajrore në rajon.

Sistemi i njohur si Advanced Precision Kill Weapon System do të instalohet në avionët luftarakë Eurofighter Typhoon të Forcave Ajrore Mbretërore britanike, duke u mundësuar atyre të godasin dhe shkatërrojnë dronët me saktësi të lartë dhe me kosto më të ulët.

Sipas autoriteteve britanike, sistemi po vendoset për të mbrojtur “qytetarët dhe partnerët e Mbretërisë së Bashkuar në Lindjen e Mesme nga sulmet me dronë”, në një periudhë kur tensionet në rajon mbeten të larta.

Ministri britanik për gatishmërinë e mbrojtjes dhe industrinë, Luke Pollard, deklaroi se projekti është realizuar në kohë rekord falë bashkëpunimit me industrinë ushtarake.

“Kjo ka qenë një përpjekje e shkëlqyer duke punuar me industrinë për të testuar dhe vendosur këtë sistem brenda pak muajsh, gjë që do të ndihmojë forcat ajrore të rrëzojnë shumë më tepër dronë me një kosto shumë më të ulët”, u shpreh Pollard.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë