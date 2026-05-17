U gjet i plagosur pas të shtënave në zyrën e tij, ndërron jetë vëllai i ish-ministrit të Jashtëm turk
Biznesmeni Aydın Çavusoglu, vëllai i ish-ministrit të Jashtëm dhe deputetit të AKP-së në Antalia, Mevlut Çavusoglu dhe presidentit të klubit Alanyaspor, Hasan Çavusoglu, humbi betejën e tij 12-ditore për jetën.
Aydın Çavusoglu, i cili u gjet i plagosur rëndë nga të shtënat me armë zjarri në zyrën e tij ndërroi jetë sot.
Ceremonia mortore e tij do të mbahet të hënën, më 18 maj, në orën 14:00. Ai u gjet i plagosur rëndë nga të shtënat me armë zjarri në zyrën e tij në lagjen Alanya të Antalyas, mbrëmjen e 5 majit.
Pas incidentit, Zyra e Kryeprokurorit Publik të Alanyas deklaroi se dy prokurorë publikë ishin caktuar për çështjen dhe se, bazuar në provat aktuale, nuk kishte asnjë provë për përfshirjen e një pale të tretë në incident.
