Colina shpjegoi pse jepen kaq shumë minuta vonesa

Një sensacion ka shkaktuar fakti se në ditën e dytë të Kupës së Botës në Katar, ai tashmë ka thyer një rekord që mbante që nga viti 1966. Veçanërisht, vonesat zgjatën më shumë se 10 minuta në të tre ndeshjet, me presidentin. i arbitrit të FIFA -s, Pierluigi Collina duke shpjeguar pse po ndodh kjo.

Deklaratat e tij për ESPN:

“Ajo që bëmë nga Rusia ishte të vlerësonim më mirë kohën që duhet kompensuar. Ne u thamë të gjithëve se mund të shihnin që qendërmbrojtësi të shfaqte një numër të madh minutash vonese. Nëse duam të shohim më shumë kohë loje aktive, atëherë duhet të jemi të përgatitur për të dhënë këto lloj vonesash.

Mendoni se si shënohen tre gola në një ndeshje. Festimi mund të zgjasë një minutë e gjysmë. Kështu që ju humbni pesë deri në gjashtë minuta lojë. Ne duam të llogarisim me saktësi kohën që do të shtojmë në secilën pjesë. Qendërmbrojtësi mund ta bëjë këtë. Është bërë me sukses në Rusi, të njëjtën gjë presim edhe në Katar”.