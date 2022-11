Skyeconomics -Rrokaqiejtë edhe recesioni!

Ka qenë një shprehje vjetër midis analistëve të kredisë- Sa herë që një bisnesmen paraqitet me kostum në të perditshmen e tij, është në krizë . Po ashtu edhe ndërtimet e shtrenjta jane një shenjë e recesionit , madje ka një indeks të rrokaqiejve !

Indeksi i rrokaqiejve është një koncept i paraqitur per here te pare nga Andrew Lawrence, në janar 1999 , i cili tregoi se ndërtesat më të larta në botë janë pasuar me rënije të forta ekonomike. Ciklet e biznesit dhe ndërtimi i rrokaqiejve lidhen në një mënyrë të tillë që investimet në rrokaqiejt arrijnë kulmin kur rritja ciklike shteron dhe ekonomia është gati për recesion.