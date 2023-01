Spasovski: Kjo qeveri nuk do të rrëzohet me një shumicë të re parlamentare

“Unë kam dhënë deklaratë para disa ditëve, tani vetëm do ta përsëris. Kjo qeveri do të mbijetoj deri në vitin 2024 dhe nuk ka nevojë që të bisedojmë për romantizëm të disa politikanëve të cilët në çdo 2-3 muaj ofrojnë shumicë të re parlamentare. Ai që ka shumicë parlamentare, shkon në kuvend dhe e tregon, ashtu që këtu nuk ka dilemë. Ata janë instrumente demokratike, legjitime nuk do ti komentoj as unë e askush tjetër nga qeveria. Unë e them qëndrimin tim, se kjo qeveri nuk do të rrëzohet nga një shumicë e re parlamentare”, deklaroi Spasovski.