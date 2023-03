Zhupa: Ndryshimet në ligjin e Akademisë së Shkencave, larg interesit publik

Deputetja e Partisë Demokratike, Ina Zhupa reagoi sot ndaj ndryshimeve të propozuara në ligjin për Akademinë e Shkencave.

Përmes një deklarate për shtyp, Zhupa tha se ndryshimet ligjore që kanë sjellë dy deputetët Koçi-Beqiraj janë vazhdim i konjukturave politike në kurriz të shkencës dhe janë shumë larg të qenurit ligj për interes publik.

“Akademia e Shkencave fatkeqësisht ka qëndruar në paligjshmëri me vite të tëra për shkak se kryetari i saj nuk ishte as akademik i përhershëm dhe ishte po ashtu kryetar partie kur u zgjodh kryetar i akademisë, duke shkelur ligjin në mënyrë flagrante. Edhe pse i padekretuar nga presidenti, duket se po e përfundon mandatin e tij, të cilin unë e kam dërguar me mbështetjen e firmave të kolegëve, në Gjykatën Kushtetuese. Sepse besoj se, ligjshmëria e një institucioni të tillë lidhet drejtpërdrejtë edhe me besueshmërinë dhe aktivitetin në shërbim të vlerave, dhe jo të antivlera”, u shpreh Zhupa.

Në përgjigje të letrës publike të akademikut Artan Fuga, Zhupa vlerësoi se “çdo shqetësim i ngritur prej tij është tërësisht i drejtë dhe është për të ardhur keq gjendja në të cilën është Akademia sot dhe përpjekjet për stanjacion dhe kapje”.

“Mbështes hapur të drejtën e akademikut Fuga për të garuar për kryetar dhe do ishte nder për vendin që të kishim një akademik në lartësinë e tij në krye të këtij institucioni të shkencës. Kur menduam se kjo betejë do përfundonte me sukses, hapet një betejë e re për ligjshmërinë e Akademisë dhe për rikapjen e saj nga i njëjti personazh”, tha Zhupa.

Sipas saj, “është rekord i zi se si në 4 vite kryetari i Akademisë së Shkencave nuk ka shkuar asnjëherë në kuvend për t’u pyetur dhe për të raportuar”.

“Beteja për Akademinë nuk është betejë për emra, por betejë për shkencën, për historinë, për dinjitetin dhe ligjshmërinë. Kapja politike edhe tinëzare e saj prek shtyllën e intelektualëve që duhet jenë në krye të diskutimeve të çështjeve kombëtare, ekonomike, identitare, sociale”, tha Zhupa.