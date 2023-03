Berisha pa vulë por në fushatë/ Kandidon në 54 bashki, 4 i ka Meta dhe 3 Dule

Me padurimin për t’u rikthyer në pushtetin vendor, për të arritur me shpejtësi demokratët e përçarë rreth vetes, Berisha i zbuloi kandidatët për lokalet e 14 majit. Që në dhjetor, nga një proces që e quajti primare. Ajo që nuk parashikoi ishte se këta kandidatët do të kishin të pamundur të garonin me logon dhe flamurin e PD-së, që gjykata vendosi të qeverisë t’i përkasin grupit Basha-Alibeaj.