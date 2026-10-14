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14 Tet 2026
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Film

«A Chronicle of Minor Things» dhe «Goldfish» kryesojnë fituesit e tregut të projekteve në Busan

Projekti indian i Tribeny Rai mori çmimin kryesor dhe çmimin Sorfond në Asian Project Market 2026, ndërsa filmi indonezian «Goldfish» i Aditya Ahmad fitoi tri çmime; tregu regjistroi rekord me 604 aplikime nga 48 vende.

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Projekti indian «A Chronicle of Minor Things» i regjisores Tribeny Rai ka fituar çmimin kryesor në Asian Project Market të Busanit, ndërsa projekti indonezian «Goldfish» ka marrë tri çmime, siç njofton Screen Daily. Çmimet u ndanë në ceremoninë përmbyllëse të edicionit të 21-të të Asian Contents & Film Market (ACFM).

Filmi i Rai, ende në zhvillim, mori APM Busan Award me një çmim prej 15 mijë dollarësh, si dhe Sorfond Award. Historia sillet rreth vdekjes së një vajze adoleshente dhe mosmarrëveshjes që shpërthen mes dy fshatrave, ndërsa një këshilltar fshati përfshihet në hetim. Rai ribashkohet me producentin Kisley pas filmit «Shape of Momo», i cili vitin e kaluar fitoi dy çmime Busan Vision dhe u përzgjodh në San Sebastián.

«Goldfish», filmi i parë artistik i regjisorit indonezian Aditya Ahmad, fitoi VIPO Award prej 10 mijë dollarësh, Kongchak Studio Award me vlerë 25 mijë dollarë në shërbime post-produksioni dhe QCinema Special Award. Filmi, i vendosur në Sulawesi-n e Jugut ku regjisori është rritur, ndjek një djalë që ikën nga i ati; producent është Muhammad Zaidy.

Mes fituesve të tjerë, «Casparina» e Reza Rahadian mori CJ ENM Award prej 10 mijë dollarësh; Rahadian, një nga yjet më të njohur indonezianë, në filmin e tij të dytë si regjisor rrëfen historinë e gjyshes së tij, luftëtare lirie dhe gazetare. Çmime morën edhe projekte nga Filipinet, Koreja e Jugut, Tajvani dhe Tajlanda, mes tyre «Once Upon A Time In The Philippines», «Satellite Of Love», «Uncle», «Fatimah» dhe «Red Hunger».

Sipas Screen Daily, këtë vit tregu mori një rekord prej 604 aplikimesh nga 48 vende, prej të cilave 30 projekte nga 17 vende u përzgjodhën zyrtarisht — shifër që e konfirmon Busanin si një nga qendrat kryesore të kinemasë aziatike.

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