AADE zbulon 34 mijë tatimpagues me të ardhura të padeklaruara nga qiratë afatshkurtra
Drejtori i Autoritetit të Pavarur të të Ardhurave Publike, Giorgos Pitsilis, bëri të ditur në konferencën Prodexpo 2026 se kontrolli për vitin 2023 çoi në 37 mijë deklarata vullnetare dhe në 105 milionë euro të ardhura shtesë të deklaruara.
Autoriteti i Pavarur i të Ardhurave Publike i Greqisë (AADE) ka identifikuar 34 mijë tatimpagues që nuk kishin deklaruar të ardhura nga qiratë afatshkurtra, pas një aksioni të posaçëm kontrolli për vitin tatimor 2023. Shifrat i bëri të ditura drejtori i AADE-së, Giorgos Pitsilis, gjatë konferencës Prodexpo 2026 që po mbahet në Athinë, siç raporton It’s Possible.
Sipas Pitsilis, ndërhyrja e administratës tatimore çoi në dorëzimin e 37 mijë deklaratave të pajtimit vullnetar, përmes të cilave u deklaruan 105 milionë euro të ardhura shtesë. Të dhënat u paraqitën në kuadër të diskutimeve për kontrollet në tregun e qirave afatshkurtra, një sektor që vitet e fundit është rritur me ritme të shpejta në qytetet dhe ishujt grekë.
Drejtori i AADE-së theksoi se administrata po i zbulon gjithnjë e më sistematikisht rastet e mosdeklarimit duke kryqëzuar të dhënat elektronike të platformave digjitale me deklaratat tatimore të pronarëve dhe menaxherëve të pronave. Kur konstatohen mospërputhje, tatimpaguesit thirren t’i korrigjojnë deklaratat e tyre.
Sipas të dhënave që paraqiti Pitsilis dhe që u raportuan edhe nga media të tjera greke, të ardhurat e deklaruara nga qiratë afatshkurtra arritën në 973 milionë euro në vitin 2025, nga rreth 70 milionë euro në një periudhë më të hershme, ndërsa bashkëpunimi i AADE-së me platformat Airbnb, Booking dhe Expedia ka ndihmuar në ndjekjen më efektive të pronave. Edhe shkalla e mospajtimit për numrin e detyrueshëm të regjistrit të pronës ka rënë nga 11% në 5%.
Rasti tregon, sipas drejtuesve të AADE-së, kalimin nga kontrollet e pjesshme te një administrim tatimor që mbështetet në mënyrë sistematike te të dhënat — me synimin që të ardhurat nga qiratë afatshkurtra të deklarohen plotësisht, në një treg që mbetet nën vëzhgim të ngushtë nga autoritetet greke.
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