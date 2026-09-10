☀️
Tiranë 20°C · Kthjellët 10 September 2026
S&P 500 7,636 ▼0.48%
DOW 52,381 ▼0.77%
NASDAQ 26,253 ▼0.64%
NAFTA 97.10 ▲1.09%
ARI 4,447 ▼0.31%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1624 EUR/GBP 0.8583 EUR/CHF 0.9412 EUR/ALL 92.1457 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3355 EUR/TRY 56.3514 EUR/JPY 178.81 EUR/CAD 1.6024 EUR/USD 1.1624 EUR/GBP 0.8583 EUR/CHF 0.9412 EUR/ALL 92.1457 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3355 EUR/TRY 56.3514 EUR/JPY 178.81 EUR/CAD 1.6024
₿ CRYPTO
BTC $78,030 ▼ -0.59% ETH $2,454 ▼ -1.18% XRP $1.3931 ▼ -1.83% SOL $101.4800 ▼ -1.72%
S&P 500 7,636 ▼0.48 % DOW 52,381 ▼0.77 % NASDAQ 26,253 ▼0.64 % NAFTA 97.10 ▲1.09 % ARI 4,447 ▼0.31 % S&P 500 7,636 ▼0.48 % DOW 52,381 ▼0.77 % NASDAQ 26,253 ▼0.64 % NAFTA 97.10 ▲1.09 % ARI 4,447 ▼0.31 %
EUR/USD 1.1624 EUR/GBP 0.8583 EUR/CHF 0.9412 EUR/ALL 92.1457 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3355 EUR/TRY 56.3514 EUR/JPY 178.81 EUR/CAD 1.6024 EUR/USD 1.1624 EUR/GBP 0.8583 EUR/CHF 0.9412 EUR/ALL 92.1457 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3355 EUR/TRY 56.3514 EUR/JPY 178.81 EUR/CAD 1.6024
10 Sep 2026
Breaking
Quinn Hughes nuk nxitohet për nënshkrimin e kontratës me Wild para fillimit të stërvitjeve Lista e Kryetares së Kuvendit Caitlin Clark e mikrofonuar gjatë stërvitjes së Team USA për Kupën Botërore 2026 Aaron Judge rikthehet te Yankees dhe përshëndetet me duartrokitje në këmbë pas tre muajsh mungesë Përplasjet në protestë: Rama sfidon Demokratët Evropianë: Hajde, ji i guximshëm dhe dënoje! Kjo është dhunë
Menu
MLB

Aaron Judge rikthehet te Yankees dhe përshëndetet me duartrokitje në këmbë pas tre muajsh mungesë

· 2 min lexim

Aaron Judge u rikthye në fushë për New York Yankees gjatë fitores 5-3 ndaj Colorado Rockies, dhe e përshkroi rikthimin si një ndjesi pozitive. Ai përfundoi ndeshjen 0 për 3 me dy eliminime në batim dhe u zëvendësua pas gjashtë inningjeve, pasi stafi teknik vendosi të veprojë me kujdes pas më shumë se tre muajsh mungesë për shkak të një dëmtimi në brinjë.

Siç raporton Bleacher Report, menaxheri Aaron Boone preferoi ta kufizonte minutazhin e Judge për të mos rrezikuar rikthimin e plotë, dhe lojtari pranoi vendimin edhe pse nuk ishte i kënaqur. Heliot Ramos u aktivizua dhe në fund të pjesës së tetë shënoi një homerun tre-pikësh që dha qetësinë e nevojshme për të mbyllur ndeshjen në favor të Yankees.

Judge foli gjithashtu për procesin e rikuperimit dhe përgatitjen: tha se kishte dashur të kthehej më herët, por i ishte nënshtruar protokolleve të stërvitjes dhe testimeve, përfshirë goditjet në gjendje reale. Ai theksoi se, si profesionist, e ka detyrë t’i japë maksimumin ekipit dhe tifozëve dhe se do të vazhdojë të luajë për të fituar ndeshje.

Fitorja e ngriti bilancin e Yankees në 82-62 dhe siguroi sezonin e 34-të radhazi me rezultat fitues për klubin; aktualisht New York mban vendin e parë për Wild Card në Ligën Amerikane dhe mbetet katër ndeshje pas Tampa Bay Rays për kreun e divizionit me 18 takime të mbetura. Sipas Bleacher Report, Judge, i dënuar me tri çmime MVP të Ligës Amerikane, nënvizoi se fokus i skuadrës mbetet arritja e titujve dhe jo vetëm rekordeve personale.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu