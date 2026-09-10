Aaron Judge rikthehet te Yankees dhe përshëndetet me duartrokitje në këmbë pas tre muajsh mungesë
Aaron Judge u rikthye në fushë për New York Yankees gjatë fitores 5-3 ndaj Colorado Rockies, dhe e përshkroi rikthimin si një ndjesi pozitive. Ai përfundoi ndeshjen 0 për 3 me dy eliminime në batim dhe u zëvendësua pas gjashtë inningjeve, pasi stafi teknik vendosi të veprojë me kujdes pas më shumë se tre muajsh mungesë për shkak të një dëmtimi në brinjë.
Siç raporton Bleacher Report, menaxheri Aaron Boone preferoi ta kufizonte minutazhin e Judge për të mos rrezikuar rikthimin e plotë, dhe lojtari pranoi vendimin edhe pse nuk ishte i kënaqur. Heliot Ramos u aktivizua dhe në fund të pjesës së tetë shënoi një homerun tre-pikësh që dha qetësinë e nevojshme për të mbyllur ndeshjen në favor të Yankees.
Judge foli gjithashtu për procesin e rikuperimit dhe përgatitjen: tha se kishte dashur të kthehej më herët, por i ishte nënshtruar protokolleve të stërvitjes dhe testimeve, përfshirë goditjet në gjendje reale. Ai theksoi se, si profesionist, e ka detyrë t’i japë maksimumin ekipit dhe tifozëve dhe se do të vazhdojë të luajë për të fituar ndeshje.
Fitorja e ngriti bilancin e Yankees në 82-62 dhe siguroi sezonin e 34-të radhazi me rezultat fitues për klubin; aktualisht New York mban vendin e parë për Wild Card në Ligën Amerikane dhe mbetet katër ndeshje pas Tampa Bay Rays për kreun e divizionit me 18 takime të mbetura. Sipas Bleacher Report, Judge, i dënuar me tri çmime MVP të Ligës Amerikane, nënvizoi se fokus i skuadrës mbetet arritja e titujve dhe jo vetëm rekordeve personale.
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