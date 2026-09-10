Rama i përgjigjet EDP-së dhe publikon videon nga protesta: Ky nuk është kundërshtim, është dhunë
Kryeministri Edi Rama ka reaguar në rrjetin social X ndaj qëndrimit të EDP-së (European Democratic Party) për protestat e qytetarëve, duke iu referuar veçanërisht episodeve të dhunës ndaj deputetëve dhe qytetarëve.
Rama e ka nisur reagimin me një shprehje latine, të cilën thotë se ia ka mësuar gjyshja e tij: “Errare humanum est, perseverare diabolicum”, që në shqip do të thotë: “Të gabosh është njerëzore, por të këmbëngulësh në të njëjtin gabim është djallëzore”.
Kryeministri ironizon qëndrimin e EDP-së, duke ngritur pyetjen nëse pikërisht politikanë të tillë kanë frymëzuar pjesën e dytë të kësaj shprehjeje.
Sipas Ramës, EDP-ja e dënoi dhunën ndaj përfaqësuesve të zgjedhur vetëm pasi ai publikoi pamjet e incidenteve, ndërsa më pas e minimizoi situatën duke e cilësuar si “akte të izoluara”.
“Prej 101 ditësh, protesta është zhvilluar në bulevard pa asnjë problem sa i përket të drejtës për t’u tubuar, për të folur dhe për të kritikuar”, shkruan Rama.
Megjithatë, ai thekson se pengimi fizik i deputetëve për të hyrë në Parlament dhe, siç pretendon ai, abuzimi ndaj një deputeteje që po përpiqej të shkonte në vendin e saj të punës, nuk mund të konsiderohen thjesht si formë kundërshtimi.
“Por të pengosh fizikisht deputetët e zgjedhur që të hyjnë në Parlament dhe të abuzosh me një deputete të respektuar, e cila thjesht po përpiqet të shkojë në vendin e saj të punës, nuk është kundërshtim. Është dhunë”, shprehet kryeministri.
Në vijim, Rama sjell si shembull një tjetër incident, që sipas tij ka ndodhur gjatë protestës. Ai pretendon se protestuesit kanë bllokuar një kryqëzim, kanë rrethuar automjetin e një qytetari dhe e kanë goditur atë, ndërsa pyet se për çfarë duhet të konsiderohet fajtor qytetari që po përpiqej të vijonte rrugën.
“A do të kishit mirësinë ta dënonit qartë edhe këtë, pa asnjë justifikim?”, pyet Rama, duke iu drejtuar EDP-së.
Në fund të reagimit, kryeministri thekson se nuk po përpiqet të përdorë veprimet e disa protestuesve për të diskredituar të gjithë pjesëmarrësit në tubime. Sipas tij, është pala tjetër që po përdor sjelljen paqësore të shumë protestuesve për të minimizuar episodet e dhunës.
“Hajde, tregohuni të guximshëm dhe thuajeni: Ky nuk është kundërshtim. Është dhunë”, përfundon Rama.
Postimi i plotë i Ramës Gjyshja ime e mrekullueshme më mësoi urtësinë e vjetër latine: errare humanum est, perseverare diabolicum. Të gabosh është njerëzore, por të këmbëngulësh në të njëjtin gabim është djallëzore.
Përgjigjja juaj, @democrats_eu, më bën të pyes veten nëse pikërisht politikanë si ju kanë frymëzuar pjesën e dytë të kësaj shprehjeje.
Ju e dënuat dhunën ndaj përfaqësuesve të zgjedhur vetëm pasi unë jua vura pamjet përpara syve. Dhe më pas, menjëherë, e minimizuat atë duke e quajtur “akte të izoluara”.
Prej 101 ditësh, protesta është zhvilluar në bulevard pa asnjë problem sa i përket të drejtës për t’u tubuar, për të folur dhe për të kritikuar.
Por të pengosh fizikisht deputetët e zgjedhur që të hyjnë në Parlament dhe të abuzosh me një deputete të respektuar, e cila thjesht po përpiqet të shkojë në vendin e saj të punës, nuk është kundërshtim. Është dhunë.
Dhe e dini çfarë? Ja ku vjen tani një tjetër shembull i freskët i “akteve tuaja të izoluara”. Protestuesit bllokojnë një kryqëzim të qytetit, rrethojnë makinën e një qytetari të zakonshëm, i cili thjesht kërkon të kalojë, dhe fillojnë ta godasin atë. Për çfarë është fajtor ai, saktësisht? Sepse po përpiqet të vazhdojë rrugën e tij?
A do të kishit mirësinë ta dënonit qartë edhe këtë, pa asnjë justifikim?
Unë nuk po e përdor dhunën e disave për të diskredituar çdo protestues. Jeni ju që po përdorni sjelljen paqësore të shumëkujt për të minimizuar dhunën e të tjerëve.
Hajde, tregohuni të guximshëm dhe thuajeni: Ky nuk është kundërshtim. Është dhunë.
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