Quinn Hughes nuk nxitohet për nënshkrimin e kontratës me Wild para fillimit të stërvitjeve
Quinn Hughes thotë se nuk ka për qëllim të nënshkruajë menjëherë një marrëveshje të re me Minnesota Wild dhe do të marrë kohën e duhur për të vendosur. Mbrenda kontratës aktuale i mbetet një vit nga një marrëveshje gjashtëvjeçare prej 47.1 milionë dollarësh (mesatarisht 7.85 milionë në vit), të cilën e nënshkroi me Vancouver Canucks më 3 tetor 2021. Ai ka qenë i aftë të diskutojë një kontratë të re me Wild që nga 1 korriku dhe mund të bëhet agjent i lirë i pakufizuar më 1 korrik 2027.
Siç raporton nhl, Hughes tha se nuk ndihet i ngushtë kohor dhe dëshiron të bëjë një zgjedhje të kujdesshme që të jetë e drejtë për të dhe për klubin. Ai ka përfituar nga vera për t’u rikthyer në formë, por pranon se bisedimet do të nisin seriozisht ndërsa afrohet sezoni. Organizimi i skuadrës ka mundësi ta lidhë atë me një kontratë deri tetëvjeçare nëse nënshkruan para 15 shtatorit, ndërsa marrëveshja e re kolektive e parashikon një kohëzgjatje maksimale prej shtatë vitesh për rinovimet me skuadrat e tyre dhe gjashtë vjet për agjentët e lirë pas 16 shtatorit. Gjenerali menaxher Bill Guerin ka shprehur besim se klubi do ta rinovojë kontratën e Hughes dhe ka theksuar se negociatat kërkojnë kohë për të përcaktuar pritshmëritë e lojtarit dhe kushtet që do ta kënaqin atë.
Ka spekulime se Hughes mund të preferojë një kontratë trevjeçare që do t’i mundësonte atij të arrinte agjent të lirë njëkohësisht me vëllanë Jack Hughes, por asnjë vendim nuk është marrë. Vëllaznia e tyre, e cila fitoi medaljen e artë për SHBA në Lojërat Olimpike të Milanos, ka shprehur dëshirën për të luajtur bashkë në NHL. Hughes u transferua te Wild më 12 dhjetor dhe sezonin e fundit arriti 53 pikë (5 gola, 48 assist) në 48 ndeshje për skuadrën, ndërsa shtoi 15 pikë (4 gola, 11 asistime) në 11 ndeshje në plej-of, ku u nda kryesimi i pikëve me Kirill Kaprizov. Si fitues i çmimit Norris për mbrojtësin më të mirë të 2023-24, ai mbetet një element kyç i ekipit, dhe bashkëlojtarët thonë se çështja kontraktuale nuk duhet të rëndojë atmosferën në klub.
Negociatat mes Hughes, përfaqësuesit të tij dhe drejtuesve të Wild vazhdojnë ndërsa stërvitjet pranohen si fillim i afërt, por lojtarin nuk e shqetëson presioni për të firmosur përpara kampeve. Sipas nhl, procesi pritet të intensifikohet gjatë javëve që vijnë, por Hughes do ta bëjë vendimin kur të ndjejë se është vendimi i duhur për të gjithë palët.
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