Jalen Brunson nikoqir i premierës së sezonit 52 të ‘Saturday Night Live’ pas titullit të Knicks
Jalen Brunson do të jetë nikoqiri i premierës së sezonit të 52-të të emisionit “Saturday Night Live” më 26 shtator, pas udhëheqjes së New York Knicks drejt titullit të NBA-së në 2026.
Sipas Bleacher Report, njoftimi bëri të ditur se Brunson do të hapë sezonin 52 të SNL, duke u bërë basketbollisti i parë që mban rolin e nikoqirit që nga LeBron James në 2007. Asnjë lojtar i Knicks nuk ka qenë kurrë nikoqir i këtij emisioni, dhe Michael Jordan, Charles Barkley e Bill Russell janë të vetmit lojtarë të tjerë të NBA-së që e kanë kryer këtë rol.
Brunson njihet për një stil të rezervuar para kamerave, por pritet që publiku të shohë anë më të lirshme të tij gjatë formatit komik të SNL, i cili prodhohet dhe xhirohet në New York. Për pasojë, mendohet se bashkëlojtarët e tij nga Knicks do të jenë mes të pranishmëve për të mbështetur liderin e skuadrës.
Ai ka treguar gjithashtu nuanca komike në podcastin “Roommates Show” së bashku me Josh Hart, ku shkëmbyen batuta rreth preferencave të Brunson për Steve Nash dhe rolit të tij në sukseset e ekipit; një shkëmbim që u mbyll me frazën e tij se kjo ishte arsyeja pse fituan. Tifozët do të vëzhgojnë nëse Hart apo ndonjë tjetër nga Knicks do t’i bashkëngjitet Brunson në skenë si pjesë e festimeve për titullin e parë të New Yorkut në 53 vjet, siç raporton Bleacher Report.
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