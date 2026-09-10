Connor McDavid: Ndihem i rifreskuar dhe me energji para kampit të Oilers
Connor McDavid thotë se ndihet i shëndetshëm, i rifreskuar dhe i motivuar për t’u rikthyer në fushë pas një pushimi të gjatë, ndërsa Edmonton Oilers përgatiten për kampin stërvitor. Kapiteni shtoi se mungesa e lojës gjatë verës i solli dëshirën për të qenë përsëri me ekipin dhe se atmosfera në skuadër po ndihmon për t’i rikthyer energjinë.
Siç raporton nhl, Edmonton u eliminua nga Anaheim Ducks në gjashtë ndeshje në raundin e parë të Konferencës Perëndimore sezonin e kaluar, eliminim ky më i hershëm se çdo vit që nga pagesa me të njëjtin rezultat ndaj Winnipeg Jets në 2021. Që nga ajo kohë, Oilers janë shfaqur në 81 ndeshje playoff (45 fitore, 36 humbje), më shumë se çdo skuadër tjetër në NHL gjatë asaj periudhe. Skuadra do të hapë zyrtarisht kampin javën e ardhshme nën drejtimin e trajnerit të ri Mike Babcock dhe sezonin e ri e nis në shtëpi më 29 shtator ndaj Vancouver Canucks.
Edmonton ende mbetet me bërthamën që i ka sjellë sukseset: McDavid ishte lideri i ligës me 138 pikë (48 gola, 90 asistime) sezonin e kaluar, ndërsa Leon Draisaitl shënoi 97 pikë në 65 ndeshje. Përveç Zach Hyman, Ryan Nugent-Hopkins dhe mbrojtësit Evan Bouchard, skuadra shtoi këtë verë mbrojtësin Ryan Shea dhe dy portierë, Frederik Andersen dhe Devon Levi. Andersen, që fitoi Kupën Stanley me Carolina Hurricanes sipas raportimeve, do të mungojë në kamp për shkak të një lëndimi të paqartë që pësoi gjatë stërvitjeve verore.
Babcock vjen me një dosje të gjatë suksesi në karrierë dhe me 700 fitore në NHL, por nuk ka qenë në stolin e një skuadre në ligë qëkur u largua nga Toronto Maple Leafs gjatë sezonit 2019-20. McDavid theksoi se trajneri i ri përputhet me energjinë dhe kërkesat e grupit, dhe se lojtarët kanë treguar gatishmëri për t’i lënë mënjanë egot dhe për të punuar për një sezon të fortë.
McDavid po hyn në vitin e parë të një kontrate dyvjeçare me vlerë 25 milionë dollarë, me një mesatare vjetore prej 12.5 milionë; ai do të jetë i lirë të negociojë si agjent i pafiksuar më 1 korrik 2028. Ai përsëriti se shenjat brenda dhomës së zhveshjes duken pozitive dhe se pret të nisë sezonin me të njëjtën energji e ambicie për të fituar, një informacion që pohoi edhe nhl.
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