New York Yankees përballë Colorado Rockies në Yankee Stadium më 9 shtator 2026
Më 9 shtator 2026, New York Yankees pritën Colorado Rockies në Yankee Stadium në Bronx. Startues për Rockies ishte T. Sugano (12-8, 5.20 ERA), ndërsa për Yankees nisi W. Warren (9-6, 4.16 ERA).
Sipas Bleacher Report, skuadrat hyrën në këtë ndeshje me disa mungesa të rëndësishme dhe ndryshime në stol: për Colorado janë listuar C. Dollander (SP) — fasha e bërrylit, J. Quintana (SP) — fasha e bërrylit, W. Castro (SB) — probleëm me këmbën dhe T. Grisham (CF) me ngjeshje në muskuj; për New York mungojnë G. Stanton (DH) për shkak të një problematike në viç, K. Castro (RP) — problem me bërrylin dhe të tjera lëndime me periudha pauze të regjistruara si IL. Po ashtu, Jazz Chisholm Jr. u vendos në lista për shkak të një këmbë të majtë të lënduar të gishtit të dorës së majtë dhe Anthony Volpe u thirr nga Triple-A për t’i zëvendësuar në skuadër.
Statistikat e sezonit treguan diferenca të qarta: Rockies kishin bilancin 55-89, ndërsa Yankees 82-62. Në aspektin ofansiv, Colorado shënoi rreth 682 pikë dhe kishte 161 homerun (H. Goodman me 37 HR si lider), ndërsa New York regjistroi rreth 651 pikë dhe 194 homerun (B. Rice me 36 HR si kryegolashënues). Në nivelin e pitchingut, ERA e Colorado ishte e lartë (rreth 5.49), ndërsa Yankees kishin një nga ERA-të më të ulëta të ligës (rreth 3.24).
Ky përballje në Yankee Stadium ishte pjesë e fazës vendimtare të sezonit për të dy klubet, me ndikim në pozicionet e tabelës dhe vendimet për përbërje. Të dhënat mbi startuesit, gjendjen shëndetësore dhe lëvizjet e lojtarëve vijnë nga Bleacher Report.
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