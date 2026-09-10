Përplasjet në protestë: Rama sfidon Demokratët Evropianë: Hajde, ji i guximshëm dhe dënoje! Kjo është dhunë
Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish ndaj Demokratëve Evropianë lidhur me protestat në Tiranë, duke u ndalur te incidenti ku protestuesit rrethuan dhe goditën makinën e një qytetari.
Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Rama kërkon që edhe ky episod të dënohet qartë, duke e cilësuar si dhunë dhe jo thjesht si një “akt të izoluar”.
POSTIMI I RAMËS:
Gjyshja ime e mrekullueshme më mësoi mençurinë e vjetër latine, Të gabosh është njerëzore, por të vazhdosh në të njëjtin gabim është djallëzore.
Përgjigja juaj @democrats_eu më bën të pyes veten nëse politikanë pikërisht si ju frymëzuan gjysmën e dytë të asaj fjalie.
Ju e dënuat dhunën kundër përfaqësuesve të zgjedhur, vetëm pasi ju vura imazhet para syve. Pastaj menjëherë e minimizuat atë si “akte të izoluara”.
Për 101 ditë, protesta është zhvilluar në bulevard pa asnjë problem në lidhje me të drejtën e saj për t’u mbledhur, për të folur dhe për të kritikuar.
Por parandalimi fizik i parlamentarëve të zgjedhur nga hyrja në Parlament dhe abuzimi me një deputete të respektuar thjesht duke u përpjekur të arrijë në vendin e saj të punës, nuk është mospajtim. Është dhunë.
Dhe e dini çfarë? Tani vjen një tjetër shembull i freskët i “akteve tuaja të izoluara”. Protestuesit bllokojnë një kryqëzim të qytetit, rrethojnë makinën e një qytetari të zakonshëm që thjesht dëshiron të kalojë dhe fillojnë ta godasin atë. Për çfarë është saktësisht fajtor? Duke u përpjekur të vazhdojë rrugën e tij?
A do të dëshironit ta dënonit edhe këtë, qartë dhe pa justifikim?
Unë nuk po përdor dhunën e disave për të diskredituar çdo protestues. Ju po përdorni sjelljen paqësore të shumë njerëzve për të minimizuar dhunën e të tjerëve.
Hajde, ji i guximshëm dhe thuaje:
Kjo nuk është mospajtim. Është dhunë.
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