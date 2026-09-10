Caitlin Clark e mikrofonuar gjatë stërvitjes së Team USA për Kupën Botërore 2026
Një video nga stërvitja e Team USA tregon Caitlin Clark të lidhur me mikrofonin ndërsa skuadra përgatitej për Kupën Botërore të FIBA 2026. Ylli i skuadrës, tre herë All-Star në WNBA, shfaqet energjike dhe komunikative gjatë ushtrimeve, me momente që përfshijnë edhe biseda informale me anëtarë të ekipit dhe një ushtar amerikan që ka lidhje me Iowa-n e saj.
Siç raporton Bleacher Report, Shtetet e Bashkuara fituan të tre ndeshjet e fazës së grupeve dhe kualifikuan për çerekfinalet; përballja e radhës do të jetë me Hungarinë të enjten në orën 5:30 të mëngjesit (ET). Clark udhëheq skuadrën në asistime me mesatare 6.3 për ndeshje dhe shënon rreth 8.0 pikë për ndeshje në turneun e saj të parë të rëndësishëm me ekipin e të rriturve.
Materiali i publikuar pasqyron stilin e lojës dhe rolin e Clark brenda grupit, duke nxjerrë në pah ndikimin e saj në përcjelljen e lojës dhe dinamizmin e stërvitjes; videoja u shpërnda nga Bleacher Report dhe vë në dukje këto momente të ndërveprimit brenda ekipit.
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