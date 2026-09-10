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10 Sep 2026
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Kosova

Abdixhiku takohet me Prattipatin, diskutohet tejkalimi i krizës institucionale

· 2 min lexim

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, ka pritur sot në takim të Ngarkuarën me Punë në Ambasadën e SHBA-së në Kosovë, Anu Prattipati.

Sipas njoftimit të LDK-së, gjatë takimit është diskutuar për zhvillimet aktuale politike në vend, me fokus të veçantë në zhvillimet e fundit në Kuvend dhe procesin e konstituimit të institucioneve të Kosovës.

“Gjatë takimit, kryetari Abdixhiku dhe e Ngarkuara me Punë, znj. Prattipati diskutuan për zhvillimet aktuale politike në vend, me theks të veçantë në zhvillimet e fundit në Kuvend dhe procesin e konstituimit të institucioneve të Republikës së Kosovës”, thuhet në njoftimin e LDK-së.

Abdixhiku e ka informuar Prattipatin për qëndrimet e partisë lidhur me situatën politike në vend.

“Kryetari Abdixhiku e njoftoi znj. Prattipati për qëndrimet e LDK-së lidhur me situatën aktuale politike, duke ritheksuar përkushtimin e LDK-së për mbrojtjen e interesit të Republikës së Kosovës, funksionalitetin e institucioneve dhe stabilitetin institucional”, thuhet më tej.

Në takim është diskutuar edhe për nevojën e tejkalimit të situatës aktuale politike dhe krijimit të kushteve për funksionimin e institucioneve.

“U diskutua edhe për rëndësinë e tejkalimit të situatës aktuale politike dhe krijimit të kushteve për funksionimin e qëndrueshëm dhe demokratik të institucioneve të vendit, në shërbim të qytetarëve”, bëri të ditur LDK-ja.

Në fund të takimit, Abdixhiku ka shprehur mirënjohje për mbështetjen amerikane ndaj Kosovës.

“Kryetari Abdixhiku shprehu mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme dhe të pazëvendësueshme të SHBA-ve për Republikën e Kosovës”, thuhet në njoftim, duke u theksuar edhe rëndësia e “ruajtjes dhe thellimit” të partneritetit strategjik ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. /Telegrafi/

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