Adam Silver: Hetimi për Kawhi Leonard, dënimi i Clippers dhe planet e zgjerimit të NBA-së
Komisioneri i NBA-së, Adam Silver, u shpreh pas një takimi të Bordit të Guvernatorëve për çështje të ndryshme që prekin ligën, duke përfshirë dënimin e Los Angeles Clippers për shkelje të rregullave të circumvention-it të plafonit të pagave lidhur me marrëveshjet e sponsorizimeve për Kawhi Leonard, diskutimet rreth zgjerimit të ligës dhe nevojën për rinovime në disa ambiente.
Siç raporton Bleacher Report, Silver theksoi se përgjegjësia themelore e ligës është të ketë rregulla të qarta dhe ti zbatojë ato; kur përcaktohet se rregullat janë shkelur, duhet të ketë pasoja të përshtatura. Ai shpjegoi gjithashtu nevojën për të gjetur një ekuilibër kur vendosen dënimet, duke qenë i vetëdijshëm se ndonjëherë masat godasin edhe tifozët. Silver konfirmoi se pronari i Clippers, Steve Ballmer, është i pezulluar për një vit dhe nuk ishte i pranishëm në takimet e Bordit; klubi fillimisht kundërshtoi vendimin, por më pas pranoi të zbatojë dënimet. Komisioneri përmendi se Ballmer kishte ofruar një kërkimfalje dhe kishte pranuar përgjegjësinë, dhe se pret që ai të rikthehet si pronar në gjendje të mirë.
Bordi diskutoi gjithashtu çështjen e zgjerimit të NBA-së, me vëmendje të veçantë për mundësitë në Las Vegas dhe Seattle. Silver tha se vizita në Climate Pledge Arena në Seattle ishte pjesë e shqyrtimit të ambientit dhe se fillimi i lojërave në Las Vegas ka një afat kohor më të gjatë krahasuar me mundësitë në Seattle. Ai përsëriti synimin që vendimet kryesore të merren deri në fund të vitit dhe theksoi se procesi i vlerësimit të ofertave po vazhdon.
Në lidhje me Portlandin, Silver nënvizoi nevojën për një arenë moderne për Trail Blazers dhe shprehu shpresën që palët të arrijnë një zgjidhje të arsyeshme. Ka një kornizë financimi të propozuar për mbi 586 milionë dollarë që është rënë dakord mes shtetit të Oregonit, qytetit të Portlandit dhe qarkut Multnomah, por termat nuk janë finalizuar me qytetin dhe qarkun; përpara një votimi të këshillit të qytetit të planifikuar për 17 dhjetorin, nëse nuk arrihet marrëveshja, 365 milionë dollarë të angazhuara nga legjislatura e Oregonit do të skadojnë më 31 dhjetor dhe vendndodhja afatgjatë e organizatës pas skadimit të kontratës aktuale në tetor 2030 do të mbetet e pasigurt, sipas Bleacher Report.
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