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Receta gatimi

Arancini siciliane me ragu — toptha krokante orizi të mbushura

Topthat e artë të orizit sicilian, të mbushur me ragu mishi dhe mozzarella të shkrira — meza më e famshme e Siçilisë, tani edhe në kuzhinën tuaj.

· 2 min lexim
Arancini siciliane — Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Arancini siciliane
Arancini siciliane — Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Hyrje: Arancini (arancine në Siçili) janë toptha orizi të mbushur, të kaluar në vezë dhe bukë të grirë e më pas të skuqur deri sa marrin ngjyrën e artë. Emri vjen nga fjala italiane “arancia” (portokall), për shkak të formës së rrumbullakët dhe ngjyrës së artë. Lindën në Siçili gjatë sundimit arab (shek. IX-XI), kur orizi dhe shafrani u futën në kuzhinën lokale, dhe sot janë simboli i street food-it sicilian.

Përgatitja: 30 minuta (plus 1 orë ftohje) | Gatimi: 25 minuta | Skuqja: 20 minuta | Porcione: rreth 12 arancini

PËRBËRËSIT (për rreth 12 copë):

  • 400 g oriz Arborio ose Carnaroli
  • 1,2 litra lëng pule ose perimesh
  • 1 lugë gjelle vaj ulliri
  • 2 lugë gjelle gjalpë
  • 1 qepë e vogël, e grirë hollë
  • 1 majë shafran
  • 50 g parmezan i grirë
  • 250 g ragu mishi (salca bolonjeze e gatuar më parë)
  • 100 g mozzarella, e prerë në kubë
  • 2 vezë, të rrahura
  • 150 g miell
  • 150 g bukë e grirë (galetë ose panko)
  • Vaj i mjaftueshëm për skuqje të thellë
  • Kripë dhe piper sipas shijes

HAPAT E PËRGATITJES:

  1. Ngrohni lëngun dhe tretni shafranin brenda tij; mbajeni të ngrohtë.
  2. Në një tenxhere të thellë skuqni qepën me vaj ulliri dhe gjalpë për 2-3 minuta, pa e djegur. Shtoni orizin dhe përzieni 2 minuta derisa kokrrat të shkëlqejnë.
  3. Shtoni lëngun gradualisht, me garuzhde, duke përzier vazhdimisht. Kur orizi të ketë thithur lëngun, shtoni prapë, derisa orizi të jetë i zier “al dente” (rreth 25 minuta).
  4. Hiqeni nga zjarri, përzieni parmezanin dhe një majë kripe e piperi. Shpërndajeni risoton në një tepsi të sheshtë dhe lëreni të ftohet plotësisht (mundësisht në frigorifer për 1 orë).
  5. Merrni një grusht oriz të ftohtë, hapni një gropë në mes dhe vendosni një lugë ragu e 1-2 kubë mozzarella. Mbylleni duke i dhënë formën e topit (ose të konit, si në Katania).
  6. Kalojini topthat fillimisht në miell, pastaj në vezë të rrahura dhe në fund në bukë të grirë.
  7. Ngrohni vajin në 170-175°C dhe skuqni arancinit 3-4 minuta derisa të marrin ngjyrën e artë krokante. Kullojini në letër kuzhine.
  8. Servirini të ngrohta, me salcë domatesh anash nëse dëshironi. Buon appetito!

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