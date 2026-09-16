Arancini siciliane me ragu — toptha krokante orizi të mbushura
Topthat e artë të orizit sicilian, të mbushur me ragu mishi dhe mozzarella të shkrira — meza më e famshme e Siçilisë, tani edhe në kuzhinën tuaj.
Hyrje: Arancini (arancine në Siçili) janë toptha orizi të mbushur, të kaluar në vezë dhe bukë të grirë e më pas të skuqur deri sa marrin ngjyrën e artë. Emri vjen nga fjala italiane “arancia” (portokall), për shkak të formës së rrumbullakët dhe ngjyrës së artë. Lindën në Siçili gjatë sundimit arab (shek. IX-XI), kur orizi dhe shafrani u futën në kuzhinën lokale, dhe sot janë simboli i street food-it sicilian.
Përgatitja: 30 minuta (plus 1 orë ftohje) | Gatimi: 25 minuta | Skuqja: 20 minuta | Porcione: rreth 12 arancini
PËRBËRËSIT (për rreth 12 copë):
- 400 g oriz Arborio ose Carnaroli
- 1,2 litra lëng pule ose perimesh
- 1 lugë gjelle vaj ulliri
- 2 lugë gjelle gjalpë
- 1 qepë e vogël, e grirë hollë
- 1 majë shafran
- 50 g parmezan i grirë
- 250 g ragu mishi (salca bolonjeze e gatuar më parë)
- 100 g mozzarella, e prerë në kubë
- 2 vezë, të rrahura
- 150 g miell
- 150 g bukë e grirë (galetë ose panko)
- Vaj i mjaftueshëm për skuqje të thellë
- Kripë dhe piper sipas shijes
HAPAT E PËRGATITJES:
- Ngrohni lëngun dhe tretni shafranin brenda tij; mbajeni të ngrohtë.
- Në një tenxhere të thellë skuqni qepën me vaj ulliri dhe gjalpë për 2-3 minuta, pa e djegur. Shtoni orizin dhe përzieni 2 minuta derisa kokrrat të shkëlqejnë.
- Shtoni lëngun gradualisht, me garuzhde, duke përzier vazhdimisht. Kur orizi të ketë thithur lëngun, shtoni prapë, derisa orizi të jetë i zier “al dente” (rreth 25 minuta).
- Hiqeni nga zjarri, përzieni parmezanin dhe një majë kripe e piperi. Shpërndajeni risoton në një tepsi të sheshtë dhe lëreni të ftohet plotësisht (mundësisht në frigorifer për 1 orë).
- Merrni një grusht oriz të ftohtë, hapni një gropë në mes dhe vendosni një lugë ragu e 1-2 kubë mozzarella. Mbylleni duke i dhënë formën e topit (ose të konit, si në Katania).
- Kalojini topthat fillimisht në miell, pastaj në vezë të rrahura dhe në fund në bukë të grirë.
- Ngrohni vajin në 170-175°C dhe skuqni arancinit 3-4 minuta derisa të marrin ngjyrën e artë krokante. Kullojini në letër kuzhine.
- Servirini të ngrohta, me salcë domatesh anash nëse dëshironi. Buon appetito!
Tema: arancini kuzhina italiane meze oriz
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