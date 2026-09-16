LeBron James rikthen traditën ‘Taco Tuesday’ para sezonit të tij të parë me 76ers
LeBron James riktheu traditën e ‘‘Taco Tuesday’’ teksa përgatitet për sezonin e parë si lojtar i Philadelphia 76ers, duke postuar një video në Instagram si pjesë të një partneriteti me Mike’s Red Tacos.
Sipas Bleacher Report, ylli i NBA-së ka ndarë më parë video të netëve familjare me taco gjatë stinës së pushimeve të vitit 2019, dhe në një deklaratë tha se e do ushqimin dhe mënyrën se si taco-t bashkojnë njerëzit për të krijuar tradita dhe momente të veçanta me familjen dhe miqtë; deklarata u bë e ditur përmes Rhea Caoile të Fox 5 San Diego (h/t Yahoo Sports).
James nënshkroi më 24 korrik një kontratë dyvjeçare me Philadelphia, me vlerë 8 milionë dollarë, dhe vjen tek 76ers pas tetë sezoneve me Los Angeles Lakers. Në sezonin e fundit me Lakers ai regjistroi mesatare prej 20.9 pikësh, 7.2 asistimesh, 6.1 kërcimesh dhe 1.2 vjedhjesh për ndeshje, duke përshtatur shtatë nga 51.5 për qind nga fusha dhe 31.7 për qind nga trepikëshi.
Me LeBronin dhe Jaylen Brown në formacionin titullar, dhe duke luajtur pranë Joel Embiid, Tyrese Maxey dhe VJ Edgecombe, pritshmëritë për sezonin 2026-27 të Philadelphia janë të larta; Siç raporton Bleacher Report, skuadra shfaqet e përforcuar dhe synon të luftojë në nivele të larta këtë kampionat.
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