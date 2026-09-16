Departamenti i Drejtësisë akuzon 5 persona për rrjetin rus të vrasjeve e sabotimeve ndaj aleatëve të Ukrainës
Prokurorët amerikanë kanë akuzuar pesë persona që dyshohen se kanë punuar për inteligjencën ruse, si pjesë e një rrjeti që komplotonte vrasje dhe akte terroriste në vendet që mbështesin Ukrainën.
Departamenti Amerikan i Drejtësisë njoftoi të hënën se ka akuzuar pesë persona që dyshohen se kanë punuar për inteligjencën ruse, si pjesë e një rrjeti global që komplotonte vrasje dhe akte terroriste në vendet që mbështesin Ukrainën.
Sipas akuzave, rrjeti ka vepruar që të paktën nga viti 2024 dhe ka paguar ose ka tentuar të paguajë persona në SHBA e gjetkë për survejim, vrasje të synuara dhe sulme ndaj infrastrukturës civile e ushtarake në vendet evropiane të rreshtuara me Ukrainën.
Tre të akuzuarit kryesorë janë Yuri Khrameev, ish-kolonel i inteligjencës ruse, Kirill Khrameev, oficer i FSB-së dhe djali i Yuri-t, si dhe Oemis Romagoza Durruthy, një kubanez që jeton në Rusi. Dy të tjerët, Yaidel Delgado Suarez dhe Angel Eduardo Castro, dyshohen se vepronin si rekrutues me bazë në Shtetet e Bashkuara.
Këtë verë, Suarez dhe Castro dyshohet se rekrutuan një person në SHBA për të survejuar një disident të njohur rus. Atij iu ofruan 1,000–1,500 dollarë për survejim dhe më pas 40,000 dollarë për ta “eliminuar” shënjestrën. Khrameevët tentuan gjithashtu të rekrutonin një qytetar amerikan në vitin 2025 për të vrarë një person në Lituani të akuzuar se “gënjen për Rusinë”; pasi ai refuzoi 25,000 dollarët, Yuri Khrameev i ofroi një “punë më të thjeshtë” — t’i vinte zjarrin një magazine ose të godiste një nënstacion elektrik. Khrameev dyshohet se tha se qëllimi ishte të goditeshin “të gjitha vendet që po ndihmojnë Ukrainën”, duke ofruar “para serioze për punë serioze”. Durruthy akuzohet për koordinimin e sulmeve në Çeki e Lituani në vitin 2024.
Prokurori i Përgjithshëm i Ndihmësit për Sigurinë Kombëtare, John Eisenberg, deklaroi: “Këta të pandehur dyshohet se vepruan si pjesë e një rrjeti global vrasjesh që u shtri deri në SHBA, duke tentuar të rekrutonin qytetarë amerikanë e të huaj për të kryer vrasje me urdhër të Kremlinit.” Akuzat përfshijnë konspiracion për financim terrorizmi, që dënohet me deri në 20 vjet burg, ndërsa Yuri Khrameev, Suarez dhe Castro akuzohen edhe për konspiracion vrasjeje me pagesë, që dënohet me deri në 10 vjet burg. Të pestë të akuzuarit janë ende në arrati. Rusia ka intensifikuar operacionet hibride ndaj vendeve që mbështesin Ukrainën që nga fillimi i luftës së plotë në vitin 2022.
Burimi: The Kyiv Independent
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