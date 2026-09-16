Një rikthim i rëndësishëm i Aaron Judge ndihmon Yankees të sigurojnë vendin në Playoff-et e 2026
New York Yankees kanë siguruar një vend në fazën e playoff-it të sezonit 2026, për të tretin vit radhazi, edhe pse ylli Aaron Judge mungoi më shumë se tre muaj. Ekipi arriti fitore ndaj Minnesota Twins të hënën, ndërsa rivalët e qytetit, New York Mets, u eliminuan nga gara për play-off.
Siç raporton Bleacher Report, kalimin në postseason e konfirmoi humbja e Toronto Blue Jays ndaj Detroit Tigers, një rezultat që i dha Yankees biletën e kualifikimit; pas këtij zhvillimi, tabela e playoff-it tregonte New Yorkun me rekord 86-63 dhe një avantazh rreth +11 në renditjen e wild-card.
Judge u dëmtua në fund të majit nga një frakturë e stresit në brinjë, dhe atëherë skuadra ishte 36-23. Kapiteni u rikthye në formacion më 8 shtator kundër Colorado Rockies, ndërsa gjatë mungesës së tij skuadra shënoi 45 fitore dhe 39 humbje, duke mbajtur ritmin për pjesën e mbetur të stinorit.
Nga ana e sulmit, të paktë djemtë që spikatuan ishin Ben Rice, i cili ka regjistruar 38 homerë dhe renditet mes më të mirëve në MLB, si dhe përforcimi pas afatit të transferimeve Luis Garcia Jr. Risi në shtat u tregua edhe e ardhja e shortstopit George Lombard Jr., i thirrur në major në fillim të gushtit dhe i cili tregoi shenja premtuese për të ardhmen.
Megjithatë, baza e suksesit ka qenë skuadra e picheve: New York udhëheq Ligën me ERA kolektive 3.24, me favoritin për Cy Young në Ligën Amerikane, Cam Schlittler, si një nga shtyllat e stafit që përfshin edhe Max Fried, Gerrit Cole dhe Carlos Rodon. Bleacher Report vëren se nëse Judge rikthehet në formën e tij MVP dhe stafi i picheve vazhdon të dominojë, Yankees do të kenë një mundësi të fortë për t’u kualifikuar në World Series dhe për të përmirësuar rezultatet e viteve të fundit.
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