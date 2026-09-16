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Demokratët nisin hetimin për marrëdhënien e Donald Trump Jr. me oligarkun rus Umar Kremlev

Kongresmeni demokrat Robert Garcia kërkon dokumentet mbi marrëdhënien me oligarkun rus Umar Kremlev, i cili pagoi pjesë të festës luksoze të dasmës së Donald Trump Jr. në Bahamë.

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Oligarku rus Umar Kremlev
Oligarku rus Umar Kremlev
Oligarku rus Umar Kremlev. (Foto: Wikimedia Commons)

Demokratët e Dhomës së Përfaqësuesve në Kongresin amerikan nisën një hetim mbi marrëdhënien e Donald Trump Jr. me oligarkun rus Umar Kremlev, pasi doli se Trump Jr. dhe bashkëshortja e tij Bettina Trump pranuan që udhëtimi i tyre luksoz për dasmë në Bahamë u pagua pjesërisht nga Kremlev — një biznesmen me lidhje të ngushta me presidentin rus Vladimir Putin.

Kongresmeni demokrat Robert Garcia, anëtari kryesor demokrat i Komisionit të Mbikëqyrjes dhe Reformës Qeveritare, i dërgoi një letër shefes së kabinetit të Shtëpisë së Bardhë, Susie Wiles, ku kërkon të gjitha dokumentet dhe komunikimet mbi marrëdhënien me Kremlevin. Në letër, Garcia shkruan se çdo lidhje e dukshme me rrethin e brendshëm të Putinit “ngre pyetje serioze për skema paguaj-për-lojë dhe infiltrim të inteligjencës së huaj në familjen e presidentit”. Duke qenë se Trump Jr. raportohet se këshillon të atin për çështje të sigurisë kombëtare, Garcia thekson se çdo ngatërrim i huaj meriton shqyrtim të ngushtë.

Kremlev është i lidhur me grupin rus “Healthy Fatherland”, të drejtuar nga kunata e tij, i cili është sanksionuar nga Ukraina për rolin e tij në rrëmbimin e paligjshëm të fëmijëve ukrainas nga territoret e okupuara. Sipas portalit investigativ ProPublica, i cili raportoi më 14 shtator, Kremlev shpenzoi qindra mijëra dollarë për festën tre-ditore në Bahamë. Bettina Trump tha në Instagram se Kremlev i bëri çiftit një “dhuratë dasme jashtëzakonisht bujare”, duke paguar dy after-party — por jo vetë ceremoninë e dasmës.

Presidenti Trump tha se nuk e njeh Kremlevin dhe e minimizoi çështjen, duke thënë se “nuk është punë e madhe”. Nga ana tjetër, lideri demokrat i Senatit, Chuck Schumer, e quajti marrëveshjen “aq korruptuese, aq e ulët, aq e rrezikshme për sigurinë kombëtare”.

Burimi: The Kyiv Independent

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