Adriana Lima në fushatën për Ditën e Nënës me vajzat e saj
Modelja braziliane Adriana Lima është shfaqur për herë të parë në një fushatë së bashku me vajzat e saj, Valentina dhe Sienna, që i ngjajnë shumë asaj. Të treja marrin pjesë në projektin e ri të Victoria’s Secret, të titulluar “Modeled After Mom”, i cili promovon lidhjen nënë-bijë dhe përfshin edhe modele të tjera të brandit me fëmijët e tyre.
Për Adriana Limën, kjo përvojë ishte jashtëzakonisht emocionale. Ajo ka treguar se ka qenë një moment i veçantë dhe i paharrueshëm, veçanërisht për Ditën e Nënës. “Ishte si një ëndërr dhe ndihem e plotësuar si nënë. Të jem së bashku me vajzat e mia në këtë set fotografik ishte magjike,” është shprehur ajo.
Modelja ka treguar që vajzat kanë ambicie të mëdha për të ardhmen; njëra dëshiron të bëhet aktore, ndërsa tjetra modele. Kjo ishte hera e tyre e parë në një set fotografik profesional. Lima bashkëpunon me Victoria’s Secret që nga viti 1999 dhe thekson se do të mbështesë vajzat në çdo rrugë që do të zgjedhin në të ardhmen. “Gjithmonë u them se çfarëdo që i bën të lumtura, unë do t’i mbështes plotësisht,” ka shtuar ajo.
Fotot, të realizuara nga fotografja Zoey Grossman, kapin momente të ngrohta familjare duke i shfaqur ato duke qeshur, përqafuar dhe duke ndarë çaste spontane. Në një imazh, ato shfaqen të shtrira mbi njëra-tjetrën, një situatë që Lima thotë se ndodh shpesh në jetën e tyre të përditshme. “Fotoja jonë e preferuar është ku jemi shtrirë në divan; unë jam poshtë, Valentina sipër dhe Sienna mbi mua, si një ‘sanduiç’ nënë-bijë,” ka rrëfyer me humor modelja.
Adriana Lima ka dy vajza nga martesa e saj e mëparshme me Marko Jarić dhe aktualisht është e martuar me Andre Lemmers, me të cilin ka një djalë. Familja e tyre përfshin edhe fëmijët e partnerit nga një marrëdhënie e mëparshme.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.