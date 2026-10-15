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Greqia

AEK-u bie në finale në Londër, Shahtari e përmbys 3-1 në Champions League

Skuadra e Athinës kaloi e para në epërsi me golin e Majerit në Stamford Bridge, por ukrainasit barazuan me penallti dhe shënuan dy herë në minutat e fundit, duke i shkaktuar AEK-ut humbjen e parë pas 11 ndeshjesh në Greqi dhe Evropë.

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Stadiumi Stamford Bridge në Londër, ku u luajt ndeshja Shahtar Doneck – AEK Athinë (foto: Arne Müseler / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)
Stadiumi Stamford Bridge në Londër, ku u luajt ndeshja Shahtar Doneck – AEK Athinë (foto: Arne Müseler / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

AEK-u i Athinës pësoi humbjen e parë pas 11 ndeshjesh në Greqi dhe Evropë, duke u mundur 3-1 nga Shahtari i Doneckut mbrëmjen e së mërkurës në Londër, në javën e dytë të fazës së ligës në Champions League, siç njofton BBC Sport. Ndeshja u luajt në Stamford Bridge, shtëpinë e përkohshme evropiane të ukrainasve, para 29.144 spektatorëve, mes të cilëve mbi 10 mijë tifozë të AEK-ut, sipas raportimeve të shtypit sportiv grek.

Skuadra e trajnerit Marko Nikolic e nisi më mirë takimin: që në minutën e 3-të goditja me kokë e Moukoudit u ndal në shtyllë, ndërsa në minutën e 28-të Lovro Majer kaloi miqtë në epërsi pas aksionit të Stavros Piliosit. Epërsia zgjati vetëm gjashtë minuta: pas rishikimit me VAR për një kontakt të Relvasit me Alissonin, gjyqtari akordoi penallti dhe Pedrinho barazoi 1-1 në minutën e 34-t.

Në pjesën e dytë AEK-u iu afrua golit të dytë me Piliosin dhe me goditjen e dënimit të Marinit, por portieri Riznik u përgjigj në të dy rastet. Kur ndeshja po shkonte drejt fundit, ukrainasit goditën dy herë brenda gjashtë minutash: në minutën e 80-të krosimi i Vinicius Tobiasit përfundoi në rrjetë, në një moment kur AEK-u luante përkohësisht me dhjetë lojtarë në pritje të një zëvendësimi, ndërsa në minutën e 86-të Gleiker Mendoza vulosi rezultatin 3-1 me një goditje të bukur nga distanca.

Për Shahtarin e trajnerit Arda Turan kjo është fitorja e parë në këtë edicion të Champions League dhe skuadra ukrainase shkon në katër pikë pas dy javësh; në javën e tretë udhëton në fushën e Interit. AEK-u mbetet me tri pikët e fituara në javën e parë ndaj LASK-ut dhe të martën, më 20 tetor, luan në transfertë me Manchester Cityn.

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