Aksident i rëndë në Poloni, treni përplaset me betonieren, 1 i vdekur dhe 20 të plagosur
Një alarm u dha të mërkurën në mëngjes, më 9 shtator, në Poloni, pasi një tren u përplas me një betoniere dhe doli nga shinat. Si pasojë, të paktën një person humbi jetën dhe 20 të tjerë u plagosën, katër prej tyre në gjendje të rëndë.
Sipas mediave vendase, treni, i cili po udhëtonte nga qyteti lindor i Lublinit drejt qytetit veriperëndimor të Szczecin, u përplas me automjetin pranë Sokolniki Suche, në rajonin e Przysuchës, rreth 100 kilometra në jug të Varshavës, rreth orës 11:25.
Treni “Koziołek” u përmbys në anën e tij në shinën e kundërt, ndërsa disa vagona dolën nga shinat dhe u përmbysën pjesërisht. Treni përbëhej nga gjashtë vagona dhe një lokomotivë dhe transportonte rreth 120 pasagjerë, sipas operatorit hekurudhor PKP Intercity.
Mes të plagosurve rëndë janë shoferi i betonieres dhe drejtuesi i trenit, sipas policisë. Ky i fundit kishte mbetur i bllokuar në automjet, por u nxor nga zjarrfikësit, tha një zëdhënës i shërbimit zjarrfikës për Interia.
Dy helikopterë shpëtimi dhe rreth 30 brigada zjarrfikëse u dërguan në vendngjarje.
Trafiku hekurudhor në linjën 22, mes Wolanow dhe Przysucha, është pezulluar, sipas menaxherit të infrastrukturës hekurudhore PKP Polskie Linie Kolejowe.
🚨Wykolejenie pociągu Intercity pod Przysuchą9 września 2026 r. w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy wykoleił się pociąg Intercity „Koziołek” relacji Lublin Główny – Szczecin Główny. Samochód ciężarowy wjechał pod skład na przejeździe kolejowym. Wykoleiła się lokomotywa i… pic.twitter.com/KwLyreFxkQ
Do naszej redakcji docierają pierwsze materiały wideo z miejsca katastrofy. pic.twitter.com/h6XcPsAD4p
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