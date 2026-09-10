BRUKSEL – BE jep 115 milionë euro për të ndihmuar Spanjën me krizën e migracionit në Ceuta
BRUKSEL 9 shtator /ATSH-DPA/ – Bashkimi Evropian do t’i akordojë Spanjës rreth 115 milionë euro për të përballuar krizën e migracionit në enklavën spanjolle të Ceutës, në Afrikën e Veriut.
Sipas Komisionit Evropian, fondet do të përdoren për forcimin e mbrojtjes dhe mbikëqyrjes së kufirit, si dhe për përmirësimin e kushteve të akomodimit për të miturit e pashoqëruar.
Një pjesë e financimit do të shërbejë gjithashtu për të lehtësuar kthimin e personave që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në territorin spanjoll.
Spanja kishte paraqitur kërkesën për ndihmë emergjente më 24 gusht, pas një fluksi të madh migrantësh në Ceuta.
Sipas të dhënave të qeverisë spanjolle, rreth 72 mijë migrantë hynë në Ceuta më 30 dhe 31 korrik, duke notuar nga Maroku ose duke kapërcyer barrierat kufitare.
Shumica e tyre u kthyen në Marok brenda pak orësh.
Megjithatë, më shumë se një muaj më vonë, disa mijëra migrantë vijonin të ndodheshin në zonën e Ceutës.
Sipas presidentit të qeverisë rajonale, numri i saktë ende nuk është përcaktuar.
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