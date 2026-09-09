Netanyahu: Regjimi i Iranit është në prag të kolapsit
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, tha të martën se Republika Islamike e Iranit është në prag të “kolapsit”, ndërsa armiqësitë midis Shteteve të Bashkuara dhe Teheranit përshkallëzohen.
“Ka ende punë për t’u bërë, misioni kryesor është rrëzimi i regjimit terrorist të Iranit”, tha Netanyahu gjatë një vizite te ushtarët izraelitë të vendosur në Siri.
“Ne jemi shumë afër. E dimë që i gjithë ky bosht (përfshirë aleatët e Iranit) përfundimisht do të shembet”, shtoi ai.
Netanyahu, i shoqëruar nga ministri izraelit i Mbrojtjes, Yisrael Katz, i bëri këto komente ndërsa ndodhej në anën siriane të Malit Hermon, në kufirin mes Sirisë dhe Izraelit.
היום בכתר החרמון בסוריה. אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו. אנחנו מחויבים להכריע את משטר הטרור באיראן – ונעשה זאת. pic.twitter.com/Y4w1KeUUqS
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