VJENË – IAEA i drejtohet Këshillit të Sigurimit për çështjen bërthamore të Iranit
VJENË,9 shtator /ATSH-DPA/ -Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA) e ka kaluar çështjen e Iranit në Këshillin e Sigurimit të OKB-së për shkak të refuzimit të Teheranit për të bashkëpunuar me inspektorët ndërkombëtarë.
Vendimi u mbështet nga SHBA-ja, Gjermania, Franca dhe Britania e Madhe.
Në një rezolutë, Bordi i Guvernatorëve i IAEA-së shprehu “shqetësim të madh” se inspektorët nuk kanë informacion të përditësuar mbi rezervat e uraniumit të Iranit dhe nuk kanë akses në objektet bërthamore të vendit.
IAEA kërkon që Teherani të japë të gjitha informacionet e nevojshme, në mënyrë që agjencia të mund të verifikojë se materiali bërthamor nuk po devijohet për qëllime ushtarake. Ndërkohë, Irani mohon se po përpiqet të zhvillojë armë bërthamore.
Rezoluta u miratua me 23 vota pro nga 35 anëtarët e Bordit të Guvernatorëve.
Rusia, Kina dhe Nigeria votuan kundër, ndërsa vendet e tjera abstenuan ose nuk morën pjesë në votim.
Megjithatë, kundërshtimi i Rusisë dhe Kinës e bën të pamundur që Këshilli i Sigurimit të ndërmarrë masa konkrete ndaj Teheranit në këtë fazë.
Bashkëpunimi i Iranit me IAEA-n është kufizuar gjithnjë e më shumë vitet e fundit, pas tërheqjes së SHBA-së nga marrëveshja bërthamore me Iranin nga presidenti Donald Trump.
Sipas IAEA-së, agjencia nuk ka aktualisht akses në më shumë se 400 kilogramë uranium të pasuruar në një nivel shumë pranë atij të përdorshëm për armë.
Ambasadori iranian pranë IAEA-së, Reza Najafi, tha se inspektimet janë të pamundura për shkak të operacioneve ushtarake që vazhdojnë.
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