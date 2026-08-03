Aksident me vdekje në Ksamil, humb jetën 20-vjeçari pas përplasjes me furgon
Një 20-vjeçar ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti rrugor të ndodhur mbrëmjen e së hënës në Ksamil, në zonën e njohur si “Pema e Thatë”.
Sipas informacioneve paraprake, viktima është Antonio Mateli, rreth 20 vjeç, banues në Ksamil, i cili drejtonte një furgon. Ai u transportua me urgjencë drejt spitalit, por nuk arriti t’u mbijetonte plagëve të marra nga aksidenti.
Menjëherë pas ngjarjes, në vendngjarje mbërritën shërbimet e Policisë, të cilat nisën veprimet hetimore për të dokumentuar aksidentin dhe për të zbardhur rrethanat në të cilat ai ndodhi.
Autoritetet pritet të japin më shumë detaje mbi dinamikën e aksidentit pas përfundimit të hetimeve paraprake.
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