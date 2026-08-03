Martesë në fshehtësi? Bradley Cooper dhe Gigi Hadid ndezin thashethemet
Bradley Cooper dhe Gigi Hadid kanë nxitur spekulime se mund të jenë martuar në fshehtësi, pasi janë fotografuar në Paris me unaza identike në gishtin e unazës së dorës së majtë.
Aktori 51-vjeçar dhe modelja 31-vjeçare u panë duke shëtitur së bashku në kryeqytetin francez, të veshur në mënyrë sportive dhe mjaft të relaksuar. Ajo që tërhoqi menjëherë vëmendjen ishte fakti se të dy mbanin unaza të ngjashme në dorën e majtë, duke ndezur zërat se çifti mund të ketë hedhur hapin e madh larg syrit të publikut.
Më vonë gjatë ditës, Cooper dhe Hadid u fotografuan edhe duke dalë dorë për dore nga një palestër në Paris, ndërsa modelja vazhdonte të mbante të njëjtën unazë.
Bradley Cooper dhe Gigi Hadid janë në një lidhje që prej tetorit 2023, kur u panë për herë të parë në një takim romantik në Nju Jork.
Në një intervistë për Vogue vitin e kaluar, Hadid e përshkroi marrëdhënien e tyre si “shumë romantike dhe të lumtur”, duke lënë të kuptohet se të dy kanë gjetur stabilitet në jetën sentimentale.
Së fundmi, çifti u pa së bashku edhe në dasmën e Taylor Swift dhe Travis Kelce, ndërsa muajin e kaluar modelja publikoi disa foto nga pushimet e tyre në Paris.
Gigi Hadid ka një vajzë, Khai, nga lidhja me këngëtarin Zayn Malik, ndërsa Bradley Cooper është babai i vajzës Lea, të cilën e ka me ish-partneren Irina Shayk.
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