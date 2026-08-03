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Tifozët e Spartak Moskës kundër afrimit të Dakut, slogane fyese ndaj shqiptarëve dhe Kosovës

· 2 min lexim
ndaj shqiptarëve dhe Kosovës

Mirlind Daku mbylli kapitullin me Rubin Kazan mes emocionesh, ndërsa transferimi te Spartak Moska po shoqërohet me polemika. Sulmuesi i Kombëtares shqiptare zhvilloi ndeshjen e tij të fundit me fanellën që e mbajti veshur për tre sezone, duke e mbyllur aventurën në mënyrën më të bukur.

Tifozëve u dhuroi golin vendimtar në fitoren Akron Tolyati, ndërsa pas vërshëllimës finale emocionet pushtuan stadiumin. Shokët e ekipit e përqafuan dhe e ngritën disa herë në krahë, ndërsa sulmuesi nuk i mbajti dot lotët. Edhe tifozët e Rubin Kazanit e duartrokitën gjatë, duke e falënderuar për kontributin e dhënë gjatë tre sezoneve, ku u kthye në një nga futbollistët më të dashur të skuadrës.

Ndërkohë, kalimi i tij te Spartak Moska ka sjellë 11 milionë euro në arkat e Rubin Kazanit dhe një kontratë 3-vjeçare nga e cila Mirlind Daku do të përfitojë rreth 3.5 milionë euro në sezon.

transferimi nuk ka kaluar pa polemika. Një grup ultras i Spartakut, i njohur si “Crazy North”, publikoi në rrjetet sociale një deklaratë ku shprehte kundërshtimin për blerjen. Në reagim janë përdorur slogane raciste ndaj shqiptarëve dhe Kosovës, ndërsa mbështetja jepej për Serbinë. Pavarësisht sinjaleve për një fillim të vështirë vetë klubi i ri i Dakut nuk dha një deklaratë zyrtare.

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