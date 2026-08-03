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Kosova

Edhe këtë ditëlindje pa të birin pranë, nëna e Thaqit mbush 89 vjet

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Nëna e ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, sot feston ditëlindjen.

Ajo ka mbushur 89 vjet.

Edhe këtë festë, Nëna Hyrë do ta kalojë pa praninë fizike të të birit, i cili ndodhet në vitin e gjashtë në Hagë.

Ditëlindjet e saj, ajo rëndom i ka festuar me pritjen e shumë mysafirëve që i shkojnë për urime, kryesisht nga miq dhe bashkëpuntorë të shumtë të ish-presidentit Thaçi.

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