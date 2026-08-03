☀️
Tiranë 23°C · Kthjellët 03 August 2026
S&P 500 7,601 ▲1.48%
DOW 53,178 ▲1.32%
NASDAQ 25,914 ▲2.13%
NAFTA 79.92 ▼5.61%
ARI 4,113 ▲0.15%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1539 EUR/GBP 0.8556 EUR/CHF 0.9318 EUR/ALL 93.5376 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3798 EUR/TRY 54.8339 EUR/JPY 182.27 EUR/CAD 1.6170 EUR/USD 1.1539 EUR/GBP 0.8556 EUR/CHF 0.9318 EUR/ALL 93.5376 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3798 EUR/TRY 54.8339 EUR/JPY 182.27 EUR/CAD 1.6170
₿ CRYPTO
BTC $63,782 ▲ +0.45% ETH $1,869 ▼ -0.73% XRP $1.0839 ▲ +0.21% SOL $73.8800 ▲ +0.26%
S&P 500 7,601 ▲1.48 % DOW 53,178 ▲1.32 % NASDAQ 25,914 ▲2.13 % NAFTA 79.92 ▼5.61 % ARI 4,113 ▲0.15 % S&P 500 7,601 ▲1.48 % DOW 53,178 ▲1.32 % NASDAQ 25,914 ▲2.13 % NAFTA 79.92 ▼5.61 % ARI 4,113 ▲0.15 %
EUR/USD 1.1539 EUR/GBP 0.8556 EUR/CHF 0.9318 EUR/ALL 93.5376 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3798 EUR/TRY 54.8339 EUR/JPY 182.27 EUR/CAD 1.6170 EUR/USD 1.1539 EUR/GBP 0.8556 EUR/CHF 0.9318 EUR/ALL 93.5376 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3798 EUR/TRY 54.8339 EUR/JPY 182.27 EUR/CAD 1.6170
03 Aug 2026
Breaking
SHBA – Raportohen dy vdekjet e para nga shpërthimi i ciklosporiazës në Miçigan Tifozët e Spartak Moskës kundër afrimit të Dakut, slogane fyese ndaj shqiptarëve dhe Kosovës UASHINGTON – Trump: Bisedimet e reja janë shansi i fundit për Iranin KIEV – Zelensky shkarkon ambasadoren e Ukrainës në SHBA Martesë në fshehtësi? Bradley Cooper dhe Gigi Hadid ndezin thashethemet
Menu
Kronika

FOTO/ Zjarri në Golem, gjashtë persona përfundojnë në spital pas asfiksisë nga tymi

· 2 min lexim
në spital

Një zjarr ka rënë në një nga apartamentet e shumëkatëshit në një kompleks turistik në plazhin e Golemit.

Burime nga shërbimi zjarrfikës për gazetaren e Top Channel, Vali Qyrfyçi, bëjnë me dije se nuk ka të lënduar. Rreth orës 20:30, në katin e 9-të të një pallati, në zonën e Shkëmbit të Kavajës, ka rënë zjarr në një apartament në pronësi të shtetasit E. Sh.

Menjëherë pas marrjes së njoftimit, në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e Policisë dhe të MZSH-së. Dyshohet se zjarri është shkaktuar nga një defekt elektrik, teksa tymi dhe flakët janë dalluar edhe nga distanca.

Sipas të dhënave paraprake, 6 shtetas janë transportuar në spital për të marrë ndihmë mjekësore, pasi kanë shfaqur vështirësi në frymëmarrje si pasojë e tymit. Ata janë jashtë rrezikut për jetën.

Zjarri është shuar dhe situata është vënë nën kontroll, por turistët e banorët nuk po lejohen ende të kthehen ende në apartamentet e dhomat e tyre.

Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave dhe përcaktimin e shkakut të rënies së zjarrit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu