FOKUS – Plagët mund të shërohen më shpejt falë një medikamenti të ri “inteligjent”
– Kur pësojmë një plagë, organizmi ynë aktivizon një mekanizëm biologjik të jashtëzakonshëm, shkruan mondo sanità.it.
Miliona qeliza komunikojnë mes tyre, lëvizin drejt zonës së dëmtuar, krijojnë enë të reja gjaku dhe rindërtojnë gradualisht indin e dëmtuar.
Megjithatë, në shumë raste ky proces ngec. Ulcerat e këmbës diabetike mund të mbeten të hapura për muaj të tërë, ndërsa djegiet e rënda shpesh kërkojnë trajtime të ndërlikuara.
Edhe pse proteinat që përshpejtojnë shërimin ekzistojnë, ato shpesh nuk arrijnë në vendin e duhur ose në momentin e duhur.
Po sikur të ishte vetë plaga që të vendoste se kur duhet ta marrë trajtimin?
Kjo është ideja e një studimi të ri të publikuar në revistën shkencore Nature Materials nga studiues të Imperial College London.
Ata kanë zhvilluar një fashë bioaktive që është në gjendje të “dëgjojë” sinjalet biologjike të plagës dhe të çlirojë proteinat shëruese vetëm kur qelizat kanë nisur realisht procesin e riparimit të indeve.
Materiali i ri, i frymëzuar nga mekanizmat natyrorë të organizmit, kap sinjalet biologjike të prodhuara gjatë shërimit dhe lëshon proteinat pikërisht në kohën dhe vendin ku nevojiten më shumë.
Si funksionon?
Ndryshe nga terapitë aktuale, të cilat përdorin doza të larta të faktorëve sintetikë të rritjes, kjo teknologji shfrytëzon proteinat shëruese që ndodhen tashmë në gjakun dhe indet e pacientit.
Materiali i kap këto proteina dhe i mban “në pritje” derisa të jenë vërtet të nevojshme.
Sekreti qëndron te molekulat sintetike të ADN-së, të quajtura aptamerë, të cilat janë të lidhura me strukturën e fashës.
Kur një qelizë që po riparon indin ushtron forcë mbi këtë strukturë, aptameri ndryshon formë dhe çliron proteinën që kishte kapur.
Në praktikë, është vetë qeliza që “kërkon” trajtimin në momentin kur i nevojitet, duke e bërë shërimin potencialisht më efikas dhe më të kontrolluar.
Kjo qasje mund të hapë rrugën për trajtime më të mira të plagëve kronike, ulcerave diabetike dhe djegieve të rënda.
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