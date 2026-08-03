KIEV – Zelensky shkarkon ambasadoren e Ukrainës në SHBA
KIEV, 3 gusht /ATSH-DPA/- Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky ka shkarkuar ambasadoren e Ukrainës në SHBA, Olha Stefanishyna, konfirmoi sot zyra presidenciale në Kiev.
Zyra publikoi një dekret për ndryshimin e drejtimit të ambasadës në Uashington, një post me rëndësi të madhe për Ukrainën.
Stefanishyna, ish-zëvendëskryeministre e Ukrainës, tha në “Facebook” se kishte kërkuar vetë largimin nga detyra.
Ndryshime në qeverinë ukrainase
Raportet për një zëvendësim të mundshëm të ambasadores nisën në mesin e korrikut, në të njëjtën kohë me riorganizimin e fundit të qeverisë nga presidenti Zelensky.
Sipas raportimeve të medieve, ish-kryeministrja Yulia Svyrydenko ishte parashikuar fillimisht, të merrte postin e ambasadores në Uashington, por ajo e refuzoi këtë detyrë.
Aktualisht nuk dihet se kë do të emërojë Zelensky si pasues të Stefanishyna.
Si Stefanishyna, ashtu edhe Svyrydenko kanë arritur të mbajnë marrëdhënie të mira me administratën e presidentit amerikan, Donald Trump, pavarësisht ndryshimeve të shpeshta në politikën e SHBA-së ndaj Ukrainës.
Së fundmi, Trump i premtoi Ukrainës një licensë për prodhimin e raketave të mbrojtjes ajrore “Patriot”, por pak ditë më vonë, ai e vuri në pikëpyetje angazhimin e tij. /
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