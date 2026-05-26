26 May 2026
26 May 2026
Aksident trafiku në autostradën Shtip-Dellçevë, humb jetën një 42-vjeçar

Një motoçiklist dyzet e dy vjeçar nga Koçani humbi jetën në një aksident të rëndë trafiku që ndodhi mbrëmë në autostradën Shtip-Dellçevë, pranë vendit të quajtur “Komposara”.

Sipas informacioneve nga SPB të Shtipit, në aksident u përfshinë një kamion “Peugeot” me targa të Vinicës dhe një moped pa targa. Motoçiklisti vdiq gjatë rrugës për në spitalin e Koçanit.

“Më 25.05.2026 në orën 21:23, Drejtoria e Policisë së Koçanit raportoi se në autostradën Shtip-Delçevë, pranë vendit të quajtur “Komposara”, ka ndodhur një aksident trafiku midis një kamioni “Peugeot” me targa të Vinicës, i drejtuar nga A.S. (48) nga Vinica, dhe një moped pa targa, i drejtuar nga A.Gj. (42) nga Koçani. Nga lëndimet e marra në aksident, A.Gj. Ai vdiq gjatë rrugës për në spitalin e Koçanit, dhe një mjek e shpalli të vdekur”, njoftojnë nga policia.

Një prokuror publik dhe një ekip hetimor nga Drejtoria e Punëve të Brendshme e Koçanit kryen inspektimin e vendit të ngjarjes./Telegrafi/

