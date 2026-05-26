Kuvendi i RMV-së votoi për kredinë e re prej 260 milionë eurosh
Me 65 vota “pro”, 14 “kundër” dhe asnjë “abstenim”, Kuvendi sot miratoi ligjin për huamarrjen për nevojat e buxhetit të përgjithshëm në shumën prej 260 milionë eurosh.
Siç tha zëvendësministri i Financave Nikollçe Jankullovski, kredia do të përdoret për nevojat e buxhetit të përgjithshëm, për financimin e projekteve të infrastrukturës kapitale dhe për shlyerjen e borxheve të vjetra, përfshirë eurobondin prej 700 milionë eurosh të marrë në vitin 2020.
Norma e interesit do të jetë e ndryshueshme, e llogaritur në bazë të EURIBOR gjashtëmujor të rritur me 2.1 përqind. Maqedonia do të marrë hua nga “KfW IPEX Bank GmbH”, “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria”, “Erste Group Bank AG”, “AKA Ausführkredit-Gesellschaft mbH” dhe “Merrill Lynch International”, kredia do të tërhiqet në një këst në përputhje me kushtet dhe afatet e përcaktuara në Marrëveshje, dhe periudha e shlyerjes është shtatë vjet, në nëntë këste të barabarta gjysmëvjetore, duke përfshirë një periudhë mospagimi prej tre vjetësh.
Maqedonia do t’u paguajë huadhënësve një komision të njëhershëm në shumën prej 1.4 përqind të shumës së kredisë, dhe do t’i paguajë agjentit të huadhënësve një komision prej 12,500 eurosh në vit./Telegrafi/
