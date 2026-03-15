Aktivitetet që sfidojnë trurin mund të ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit mendor
Studimet e fundit tregojnë se aktivitetet që stimulojnë trurin mund të ndihmojnë në ruajtjen e funksioneve mendore dhe në uljen e rrezikut për sëmundje si Alzheimeri apo demenca, sipas AP.
Sipas ekspertëve, “ushtrimi i trurit” nuk nënkupton vetëm zgjidhjen e fjalëkryqeve, por përfshirjen në aktivitete të ndryshme që sfidojnë mendimin dhe zhvillojnë aftësi të reja.
Hulumtimet tregojnë se të mësuarit gjatë gjithë jetës, si leximi, shkrimi, mësimi i një gjuhe të re, loja e shahut apo zgjidhja e puzzleve, lidhet me një rrezik më të ulët të rënies njohëse.
Këto aktivitete aktivizojnë pjesë të ndryshme të trurit dhe ndihmojnë në forcimin e lidhjeve nervore.
Një studim i kryer me rreth 2 000 persona në moshë, të ndjekur për tetë vjet, zbuloi se ata që kishin qenë më aktivë mendërisht gjatë jetës u diagnostikuan me Alzheimer mesatarisht pesë vjet më vonë se ata me më pak aktivitet intelektual.
Për më tepër, ata treguan një rënie më të ngadaltë të aftësive të kujtesës dhe të mendimit.
Shkencëtarët e quajnë këtë fenomen “rezervë kognitive”. Kjo do të thotë se aktivitetet mendore gjatë jetës forcojnë rrjetet e neuroneve, duke e bërë trurin më të aftë të përballojë dëmtimet që mund të vijnë nga plakja ose sëmundjet.
Megjithatë, ekspertët theksojnë se nuk ekziston një formulë magjike për të parandaluar demencën.
Përveç stimulimit mendor, shëndeti i trurit lidhet edhe me stilin e jetesës: aktiviteti fizik, kontrolli i tensionit të gjakut dhe diabetit, ushqimi i shëndetshëm, gjumi i mirë dhe madje edhe vaksinimi kundër disa sëmundjeve mund të kontribuojnë në ruajtjen e funksioneve njohëse me kalimin e viteve.
