Albumi me afishe “Panini” për Kupën e Botës 1970 përfundon pas 56 vitesh
Këtë javë, Stephen Butler përfundoi një koleksion që e kishte filluar pothuajse 60 vjet më parë. Me koleksionin e fundit, tani vlen mijëra paund, por ai nuk ka interes ta shesë.
Butler po ndërronte shtëpi pesë vjet më parë kur hasi rastësisht një kuti në papafingo për të cilën nuk kishte menduar prej vitesh. Brenda ishte kapelja e tij e vjetër e shkollës, disa fletore ushtrimesh, foto dhe, në mes të të gjithave, një bllok me afishe të Kupës së Botës Panini të vitit 1970.
“Më solli në mendje shumë kujtime”, tha Butler.
Kupa e Botës e vitit 1970 do të thoshte gjithçka për Stephenin në atë kohë. Ai ishte një djalë 13-vjeçar në luginën Ribble, Lancashire, duke parë Anglinë të luante me ngjyra për herë të parë, në Mexico City nga të gjitha vendet. Ata kishin hyrë në turne si mbajtës të kupës, pasi kishin mposhtur Gjermaninë Perëndimore në finalet e vitit 1966, gjë që vetëm sa ia shtoi entuziazmin.
“Ishte me ngjyra, ishte drejtpërdrejt, ishte ana tjetër e botës. Kështu që kur babi bleu televizorin me ngjyra mendova, dreqi e mori, sillni pushimet shkollore,” tha ai.
Dekada më vonë, Butler u habit nga detajet që ende i mbante mend. Para së gjithash, shqetësimi i tij për lojtarët dhe se si do t’i rezistonin në vapë, por ndërsa shfletonte librin me afishe Panini, ai kujtoi edhe të preferuarit e tij – Pelé dhe Jairzinho që luanin për Brazilin në finale, lojtarë italianë si Boninsegna dhe Facchetti, të cilët e impresionuan qoftë edhe vetëm me emrat e tyre ekzotikë.
Etiketat u mblodhën të gjitha me përkushtim në vitin 1970, viti që shënoi fillimin e partneritetit 60-vjeçar të Panini-t me FIFA-n, i cili përfundon në vitin 2030. Në atë kohë, Butler pagoi pesë qindarka për një pako me katër ngjitëse në dyqanin e duhanit ose në dyqanin e ëmbëlsirave. Por, ndërsa shfletonte librin si i rritur, vuri re diçka: mungonte një ngjitëse.
Nuk ishte një lojtar, por një vend: Kili kishte një ngjitëse që e kishte fituar për organizimin e Kupës së Botës në Santiago, 1962, dhe Butler nuk kishte arritur ta gjente atë në vitin 1970.
Kështu që për pesë vjet të tjera koleksioni mbeti i papërfunduar, i fshehur në një kuti të re, në një shtëpi të re. Deri kohët e fundit, kur Butler dëgjoi në radio se Panini do të ndalonte së prodhuari libra me afishe për FIFA-n.
“Është për të ardhur keq kur humbet një sasi e tillë trashëgimie. Lë një shije të hidhur në gojë”, tha ai.
Ai e shikoi përsëri librin e tij dhe mendoi për ngjitësen që mungonte.
“Unë nuk jam koleksionist, thotë Butler por në këtë rast të vetëm ai u përpoq ta përfundonte punën. Kështu që ai hyri në internet dhe, pas disa kërkimesh, gjeti dikë që shiste ngjitësen e zhdukur të Kilit.
Pikërisht ditën kur FIFA njoftoi se partneriteti i saj me Panini do të përfundonte në vitin 2030, Butler e përfundoi koleksionin që kishte filluar në vitin kur filloi. Ai bleu ngjitësen e Kilit për 150 paund, shumë e lartë, por librat e plotë me ngjitëse të viteve 1970 janë shitur në ankand për 7,000-10,000 paund.
Por ai nuk është i interesuar ta shesë atë.
“Është pjesë e jetës sime, më sjell kujtime interesante”, thotë ai. “Kujtimet e mia nuk janë të dikujt tjetër, e kupton?”
