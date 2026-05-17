Lista e më të pasurve të Mbretërisë së Bashkuar, çifti Beckham futet në klubin e miliarderëve
Një miliarder i kriptomonedhave që financon Partinë Reform UK në Britani, vëllezërit Gallagher dhe ambasadori i Donald Trump në Londër janë mes emrave të rinj në listën e më të pasurve të “Sunday Times” për vitin 2026.
Sipas renditjes, 350 personat dhe familjet më të pasura në Britani zotërojnë së bashku 784 miliardë paund pasuri, një rritje prej 1.4% krahasuar me një vit më parë. Numri i miliarderëve ka arritur në 157, megjithëse mbetet më i ulët se kulmi i katër viteve më parë.
Në klubin e miliarderëve për herë të parë janë futur David dhe Victoria Beckham, donatori i Labour Gary Lubner, si dhe promotorët sportivë Barry dhe Eddie Hearn. Në listën e të rinjve nën 40 vjeç debutuan Tyson Fury, stilistja Jade Holland Cooper dhe krijuesi i videolojës “Phasmophobia”, Daniel Knight.
Christopher Harborne, biznesmeni i kriptomonedhave me bazë në Tajlandë, renditet i gjashti me një pasuri prej 18.1 miliardë paundësh, pasi ka dhuruar mbi 12 milionë paund për Nigel Farage dhe Partinë Reform. Ndërkohë, Warren Stephens, ambasadori amerikan në Londër dhe aleat i Donald Trump, është i vetmi miliarder i huaj që është zhvendosur në Britani gjatë vitit të fundit.
Lista e këtij viti është ndikuar nga largimi i shumë të pasurve nga Britania për shkak të ndryshimeve fiskale të qeverisë së Rachel Reeves. Rreth një e treta e personave në listë nuk jetojnë më në territorin britanik, ndërsa të paktën 15 shtetas të huaj janë larguar nga renditja pasi janë zhvendosur në vende të tjera.
Dy personat që kanë shtuar më shumë pasurinë gjatë vitit janë Nik Storonsky i Revolut dhe Alex Gerko i platformës XTX, të dy të lindur në Moskë dhe tashmë shtetas britanikë. Pasuria e Storonsky ka arritur në 16.4 miliardë paund, ndërsa ajo e Gerko në 16 miliardë paund.
Në listë janë futur edhe emra të muzikës dhe argëtimit. Noel dhe Liam Gallagher debutuan falë rikthimit të Oasis, me turneun që siguroi afro 400 milionë paund të ardhura. Emily Eavis, organizatore e festivalit Glastonbury, si dhe Brian May e Roger Taylor nga Queen, janë gjithashtu pjesë e renditjes.
David Beckham u bë sportisti i parë britanik miliarder falë investimeve te Inter Miami dhe pasurive të paluajtshme, ndërsa marka e modës e Victoria Beckham ka rritur ndjeshëm vlerën. Pasuria e familjes Beckham vlerësohet në 1.18 miliardë paund.
Në sektorin e teknologjisë, Piotr Dabkowski dhe Mati Staniszewski u bënë miliarderë pasi platforma e inteligjencës artificiale ElevenLabs u vlerësua me 8.1 miliardë paund. Ndërkohë, lista e të rinjve të pasur dominohet nga sipërmarrës të inteligjencës artificiale, modës dhe sportit.
10 më të pasurit sipas “Sunday Times Rich List”:Sanjay dhe Dheeraj Hinduja dhe familja – £38 miliardëDavid dhe Simon Reuben dhe familja – £27.971 miliardëSir Leonard Blavatnik – £26.852 miliardëIdan Ofer – £24.481 miliardëGuy, George, Alannah dhe Galen Weston dhe familja – £18.939 miliardëChristopher Harborne – £18.177 miliardëNik Storonsky – £16.411 miliardëAlex Gerko – £16.006 miliardëSir Jim Ratcliffe – £15.194 miliardëIgor dhe Dmitry Bukhman – £14.26 miliardë
