Aleanca Evropiane: Nuk na mësojnë vlerat evropiane ata që lavdërojnë kriminelët e luftës — kërkohet seancë për votën ndaj Mandiqit
Koalicioni opozitar kërkon mbajtjen e seancës për votëbesimin ndaj kryetarit të Kuvendit dhe thotë se asnjë presion publik apo i fshehtë nuk do ta ndryshojë qëndrimin e tij
Aleanca Evropiane, koalicioni opozitar në Mal të Zi, deklaroi se nuk pranon leksione për vlerat evropiane nga ata që lavdërojnë kriminelët e luftës dhe gjenocidin e Srebrenicës, siç njofton Portal Analitika. Në reagimin e publikuar të shtunën, aleanca thotë se moralin evropian nuk mund t’ua mësojnë as ata që nuk guxojnë t’u kundërvihen glorifikuesve të krimeve, e as ata që i dënojnë vetëm deklarativisht, por ulen me ta në Qeveri.
Sipas raportimit të Portal Analitikës, Aleanca Evropiane kërkoi që Kuvendi i Malit të Zi të mbajë seancën për votimin e besimit ndaj kryetarit të Kuvendit, Andrija Mandiqit, pa bllokuar mekanizmat e përcaktuar kushtetues të mbikëqyrjes parlamentare nga opozita. Në vlerësimin e tyre, arratisja nga debati dhe votimi për Mandiqin nuk mund të jetë më e rëndësishme se rruga evropiane e vendit. Ata theksuan se asnjë presion publik apo i fshehtë nuk do ta ndryshojë qëndrimin e tyre.
Deklarata refuzon leksionet e vlerave edhe nga ata që, deri në vitin 2020, pengonin çdo aktivitet parlamentar në rrugën evropiane, nga deputetët që në katër vjet mandat kishin zero prani, zero fjalime dhe asnjë ligj evropian të mbështetur, ndonëse merrnin pagat rregullisht, si dhe nga ata që deri në vitin 2020 duartrokitnin politikat e qeverisë së atëhershme në konventat partiake dhe sot pozojnë si shembuj moralë.
Aleanca Evropiane e mbyll reagimin me vlerësimin se, sapo shumica parlamentare të mësojë në praktikë se çfarë janë demokracia dhe parlamentarizmi dhe ta “zhbllokojë” Kuvendin që deputetët të mendojnë e vendosin lirisht, atëherë çdo temë e rendit të ditës mund të diskutohet pa pengesa.
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