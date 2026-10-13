Ambasada amerikane paralajmëron shtetasit të rishqyrtojnë udhëtimet në Arabinë Saudite
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Arabinë Saudite u bëri thirrje shtetasve amerikanë të rishqyrtojnë udhëtimet në mbretëri, për shkak të rrezikut që interesat amerikane të shënjestrohen me dronë dhe raketa nga Irani dhe Huthi-t, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj live.
Ambasada këshilloi gjithashtu shtetasit të shmangin udhëtimet drejt Jemenit, duke përmendur rreziqet e terrorizmit dhe konfliktit të armatosur në vendin fqinj.
Paralajmërimi i ri vjen pas një jave sulmesh të Huthi-t ndaj aeroporteve dhe infrastrukturës saudite, përfshirë aeroportin ndërkombëtar King Khalid të Riadit, që mbetet i mbyllur, dhe pas kapjes së tre dronëve në veri të kryeqytetit të hënën.
Disa linja ajrore ndërkombëtare kanë pezulluar fluturimet drejt Riadit, ndërsa autoritetet saudite mbajnë gatishmëri të lartë të mbrojtjes ajrore përballë kërcënimit të vazhdueshëm me raketa dhe dronë.
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