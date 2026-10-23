American Express rrit parashikimin e fitimit për 2026 dhe njofton shkurtimin e 5% të fuqisë punëtore
Kompania e kartave të kreditit tejkaloi pritshmëritë në tremujorin e tretë me të ardhura rekord prej 20,1 miliardë dollarësh, ndërsa klientët e pasur vazhduan të shpenzojnë për udhëtime, restorante dhe blerje.
American Express rriti të premten parashikimin e fitimit për vitin 2026, pasi raportoi rezultate të forta për tremujorin e tretë, ndërsa klientët e saj të pasur vazhduan të përdorin kartat për udhëtime, restorante dhe blerje, siç njofton Reuters. Kompania tani pret një fitim vjetor prej 18,30 deri në 18,60 dollarë për aksion, nga parashikimi i mëparshëm prej 17,30 deri në 17,90 dollarësh.
Të ardhurat e tremujorit u rritën me 9% në 20,1 miliardë dollarë, ndërsa vëllimi i faturuar — matësi i shpenzimeve totale me kartat e lëshuara nga AmEx — u rrit me 8% në 454 miliardë dollarë. Fitimi i rregulluar u rrit në 4,68 dollarë për aksion për tremujorin e mbyllur më 30 shtator, nga 4,14 dollarë një vit më parë. “Momenti i biznesit vazhdon, me forcë në faturime, blerje të reja dhe mbajtje të anëtarëve të kartave, si dhe cilësi të shkëlqyer kredie”, tha drejtori ekzekutiv Stephen Squeri.
Në të njëjtën ditë, Squeri u njoftoi analistëve gjatë telefonatës pas publikimit të rezultateve se kompania ka marrë në tremujorin e tretë një ngarkesë ristrukturimi për një plan që pritet të eliminojë rreth 5% të fuqisë së saj punëtore globale, siç njofton Reuters në një njoftim të veçantë. Aksionet e kompanisë ishin në rritje me 0,8% në tregtimin paramarket pas njoftimit të parashikimit të ri.
Duke u përqendruar te konsumatorët me vlerësime të larta kredie dhe më shumë të ardhura të disponueshme, gjiganti i kartave të kreditit ka ndërtuar një mbrojtje ndaj ngadalësimeve ekonomike. Kompania ka investuar shumë për të tërhequr konsumatorët më të rinj, veçanërisht brezin Gen Z dhe mijëvjeçarët. Ajo vuri mënjanë 1 miliard dollarë rezerva për humbjet nga kreditë në tremujor, nga 1,3 miliardë dollarë një vit më parë.
Rezultatet e AmEx nuk janë një matës gjithëpërfshirës i shëndetit të konsumatorit, për shkak të përqendrimit te klientët premium, por ato japin një pamje të hershme të modeleve të shpenzimeve të shtresës së pasur. Edhe drejtuesit e bankave të mëdha amerikane kanë theksuar këtë muaj qëndrueshmërinë e konsumatorëve në të gjitha nivelet e të ardhurave, me shpenzime të forta dhe tregues të qëndrueshëm kredie.
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