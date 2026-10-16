Amerikanët i kthejnë akrepat një orë pas më 1 nëntor, Kongresi nuk miratoi orën verore të përhershme
Amerikanët do t’i kthejnë akrepat e orës një orë pas më 1 nëntor, pasi Kongresi e mbylli sesionin pa miratuar legjislacionin që do t’i jepte fund ndryshimit dy herë në vit të orës, siç njofton USA Today.
Ora verore përfundon të dielën, më 1 nëntor, në orën 2:00 të mëngjesit sipas orës lokale, kur akrepat kthehen në 1:00. Ndryshimi shënon rikthimin te ora standarde, u jep amerikanëve një orë gjumë më shumë, por sjell edhe perëndime më të hershme dhe më shumë dritë në mëngjes ndërsa afrohet dimri. Sipas ligjit aktual, ora verore fillon të dielën e dytë të marsit dhe mbaron të dielën e parë të nëntorit.
Akti “Sunshine Protection”, që do ta bënte orën verore të përhershme, kaloi në Dhomën e Përfaqësuesve në korrik me 301 vota pro dhe 117 kundër, por ka ngecur në Senat — pengesa e fundit para se të mbërrinte në tryezën e presidentit Donald Trump. Ligjvënësit u larguan nga Uashingtoni pa e marrë në shqyrtim masën, duke e lënë sistemin ekzistues të paprekur, pavarësisht presionit të Trump, i cili e ka quajtur ndryshimin e orës dy herë në vit qesharak dhe ka kërkuar që republikanët e Senatit të veprojnë.
Disa republikanë të Senatit mbeten skeptikë. Senatori Tom Cotton nga Arkansas ka kujtuar se Kongresi eksperimentoi dikur me orën verore të përhershme dhe u tërhoq pasi shumë amerikanë kundërshtuan lindjet shumë të vona të diellit në dimër, ndërsa udhëheqësi i shumicës, John Thune, ka thënë se nuk ka një rrugë të qartë përpara për ligjin. Senatori Roger Wicker ka ngritur shqetësime sigurie për shtetet veriore dhe rurale, ku fëmijët mund të presin autobusin e shkollës në errësirë gjatë mëngjeseve të dimrit.
Sondazhet tregojnë se shumica e amerikanëve duan t’i jepet fund ndryshimeve: një anketë e YouGov e vitit 2023 gjeti 62 për qind pro heqjes së tyre, ndërsa një sondazh i Gallup i janarit 2025 gjeti 54 për qind. Por amerikanët mbeten të ndarë mes orës verore të përhershme, me më shumë dritë në mbrëmje, dhe orës standarde të përhershme, me më shumë dritë në mëngjes — ndërkohë që ekspertët e gjumit paralajmërojnë se ora standarde përputhet më mirë me ritmin natyror të trupit. Jo të gjithë e zbatojnë orën verore: Hawaii dhe pjesa më e madhe e Arizonës, me përjashtim të kombit Navajo, qëndrojnë në orën standarde gjatë gjithë vitit.
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