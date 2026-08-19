Angel Reese dhe trioja e Atlanta Dream fitojnë 97-82 ndaj Las Vegas Aces, Hammon përjashtohet
Atlanta Dream arritën një fitore 97-82 në transfertë ndaj Las Vegas Aces, me Angel Reese, Rhyne Howard dhe Allisha Gray që udhëhoqën ekipin në të dyja fundet e fushës. Edhe pse A’ja Wilson shënoi 27 pikë dhe mori 14 kërcime për Aces, Dream dominuan në momente kyçe dhe vendosën ritmin që solli fitoren.
Siç raporton Bleacher Report, për Dream statistikat e paraqitura ishin: Rhyne Howard 23 pikë, 4 kërcime e 3 asistime; Angel Reese 21 pikë e 10 kërcime — double-double i 24-të i sezonit të saj, mesatare aktuale 15.7 pikë e 12.0 kërcime për ndeshje; dhe Allisha Gray 21 pikë. Për Aces, A’ja Wilson përfundoi me 27 pikë e 14 kërcime, ndërsa Jackie Young shtoi 24 pikë dhe 5 asistime. Atlanta realizoi 15 vjedhje topi në total, me Howard dhe Reese që bënin nga katër secila, dhe mbajtën Wilson në 7 nga 18 gjuajtje të realizuara. Dream kaluan në avantazh në fund të së dytës ku shënuan 28-16 në periodë dhe fituan pjesën e parë 52-41.
Las Vegasi u afrua në fund të ndeshjes dhe ngushtoi diferencën në 88-82 pas dy gjuajtjeve nga vija e lirë të Wilson me 1:46 për të luajtur, por Atlanta mbylli ndeshjen me një seri 9-0: Gray filloi me një gjuajtje në lojë, Jordin Canada realizoi një layup pas vjedhjes së Reese, ndërsa Howard përmbylli me një three-point play dhe dy gjuajtje të lira. Ndeshja u shoqërua edhe me përjashtimin e trajneres së Aces, Becky Hammon, pas dy teknikeve në të dytën; asistenti i ekipit, Charlene Thomas-Swinson, tha pas ndeshjes se Hammon ndjeu që Wilson ishte goditur disa herë dhe se arbitrat ndoshta nuk kishin këndin e duhur për t’i vlerësuar situatat.
Me këtë fitore, Atlanta Dream renditet e pesta me bilanc 22-13 dhe do të luajë ndeshjen e dytë të një serie me katër ndeshje në konferencën perëndimore kundër Los Angeles Sparks, ndërsa Las Vegas Aces (24-13) do të presin Connecticut Sun, sipas Bleacher Report.
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