Karl-Anthony Towns dhe Jordyn Woods martohen në Malibu; trofeu Larry O’Brien i pranishëm në dasmë
Karl-Anthony Towns dhe modelja Jordyn Woods u martuan të shtunën në Malibu. Në pritjen e dasmës, Towns solli me vete trofeun e NBA-së, Larry O’Brien, dhe u fotografua pranë bashkëlojtarëve Jalen Brunson dhe Josh Hart, si dhe me disa të ftuar të njohur, përfshirë Justin Bieber.
Siç raporton Bleacher Report, ky ishte titulli i parë për New York Knicks që nga viti 1973. Çifti është së bashku që nga viti 2020, dhe Towns i kërkoi dorën Woods në dhjetor të kaluar.
Fotografitë e publikuara nga ceremonia dhe festa ilustruan atmosferën e ngrohtë të dasmës dhe pjesëmarrjen e figurave të njohura të sportit dhe argëtimit; raportimet rreth ngjarjes përfshinë edhe Bleacher Report.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.