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Kronika

Zbardhet dinamika e aksidentit tragjik të Durrësit me tre viktima, makina me 114 km/orë, drejtuesi nën efektin e alkoolit!

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Zbardhet dinamika e aksidentit tragjik të

Detaje të reja kanë dalë në dritë nga hetimet dhe ekspertiza paraprake autoteknike për aksidentin tragjik në Durrës, ku humbi jetën çifti i sapomartuar Kleo Vrioni dhe Sara Brugentelli dhe një i mitur 15 vjeç.

Sipas konkluzioneve të ekspertëve, automjeti në momentet para aksidentit ka qenë duke lëvizur me një shpejtësi prej rreth 114 km/orë.

Nga rindërtimi i dinamikës së ngjarjes rezulton se, në momentin e marrjes së kthesës, drejtuesi ka humbur kontrollin mbi automjetin.

Fillimisht, goma e parë në krahun e pasagjerit ka goditur bordurën, duke bërë që automjeti të humbiste më tej stabilitetin.

Pas përplasjes me bordurën, makina është përmbysur dhe më pas ka shkuar zvarrë rreth 40 metra, deri në ndalimin e saj.

Një tjetër element i rëndësishëm i ekspertizës lidhet me gjendjen e drejtuesit. Analizat toksikologjike kanë konfirmuar se ai kishte konsumuar alkool.

Ndërkohë, dy të tjerë ndodhen në spitalin e Traumës në kryeqytet.

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